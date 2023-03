„O Gott, er ist nackt! Kinder, schaut nicht hin!“ – so oder so ähnlich müssen Eltern von Sechstklässlern einer US-Schule reagiert haben. Dann kam eine Einladung aus Italien.

Der Nackte heißt David, ist mehr als fünf Meter groß und über 500 Jahre alt. Und er ist berühmt. Aber nicht als Pornodarsteller, sondern als eine der herausragendsten Statuen der Renaissance.

Nackte Statue: Pornographie im Kunstunterricht?

Und als ebensolche darf David natürlich auch in keiner Kunststunde über diese Epoche fehlen. An der Tallahassee Classical School, einer weiterführenden Schule im US-Bundesstaat Florida, steht die Renaissance in der sechsten Klasse auf dem Lehrplan. Neben einem Foto von David seien auch Abbildungen des nicht weniger berühmten Freskos „Die Erschaffung Adams“, auch von Michelangelo, sowie des Gemäldes „Die Geburt der Venus“ von Botticelli gezeigt worden, berichtet die Zeitung Tallahassee Democrat.

Demnach meldeten sich danach drei aufgebrachte Eltern. Der Unterrichtsstoff habe ihre Kinder erschüttert. Zwei der Eltern wären gerne vorab informiert worden, die dritten beschwerten sich, dass die Unterrichtsstunde pornographisch gewesen sei. Seit vergangenem Monat gelte an der Schule die Regel, dass Eltern zwei Wochen im Voraus darüber in Kenntnis gesetzt werden müssten, wenn Stoff behandelt werde, der „ potentiell kontrovers “ sei, sagte Barney Bishop von der Schulbehörde. Wegen „einer Reihe von Missverständnissen “ sei der Brief nicht an die Eltern der Sechstklässler gegangen, erklärte die Schulleiterin, Hope Carrasquilla.

Die wurde daraufhin unter Druck gesetzt: Sie könne entweder zurücktreten oder werde gefeuert. Also ging sie. Ein weiterer Lehrer reichte aus Protest seinen Rücktritt ein. Offenbar waren Bishop und Carrasquilla schon in der Vergangenheit nicht immer einer Meinung.

Einladung nach Florenz zum nackten David

Die ganze absurde Geschichte machte weit über die Grenzen Floridas die Runde und erreichte auch das italienische Florenz. Dort, in der Galleria dell'Accademia, steht nämlich der buchstäbliche Stein des Anstoßes.

Der Bürgermeister von Florenz, Dario Nardella, twitterte, Kunst mit Pornographie zu verwechseln, sei einfach lächerlich. Dazu postete er ein Bild von David in seiner ganzen nackten Pracht. Er werde die Schulleiterin persönlich nach Florenz einladen, um ihr im Namen der Stadt Anerkennung auszusprechen.

Un’insegnante della Florida è stata costretta a licenziarsi per aver mostrato agli studenti le foto del David di Michelangelo. Scambiare l’arte per pornografia è semplicemente ridicolo. pic.twitter.com/Gn8UM3HUqe

Auch die Direktorin der Galleria dell'Accademia, Cecilie Hollberg, staunte über den Fall in Florida:

Das ist absurd. Nacktheit ist nicht dasselbe wie Pornographie.

Der italienischen Zeitung La Repubblica sagte sie, die David-Statue sei das Symbol der Renaissance, das den Menschen in all seiner Makellosigkeit, wie er von Gott erschaffen wurde, in den Mittelpunkt stellt. David sei zudem eine religiöse Figur. Sie lädt die Rektorin, die Schulbehörde, Eltern und Schüler ein, um die Reinheit der Statue zu betrachten.