Touristen bekommen nicht genug von ihm: Statt nur zu schwimmen, hat ein Delfin in der Ostsee tagelang Kunststücke aufgeführt.

Tierisches Unterhaltungsprogramm in der Lübecker Bucht: Ein Delfin hat in Travemünde am Wochenende für Aufsehen gesorgt. Das Tier sprang immer wieder aus dem Wasser in die Luft und tauchte zurück in die Ostsee.

Außerdem sei der Delfin auch immer wieder in die Trave geschwommen, sagte ein Sprecher der Wasserschutzpolizei in Lübeck. „ Er hat die Touristen unterhalten und immer wieder seine Kunststücke vorgeführt. “

Delfin in der Ostsee: Ein alter Bekannter

Der Delfin ist nach Informationen des Institutes für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) kein Unbekannter: Es handelt sich dabei sehr wahrscheinlich um einen Delfin, der seit drei Jahren rund um das dänische Svendborg daheim ist.

