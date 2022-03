Der Krieg in der Ukraine erschüttert – und vereint zugleich. Am Wochenende gingen auf der ganzen Welt wieder unzählige Menschen auf die Straße und verlangten ein Ende der Gewalt. Das sind die Bilder!

Überall weht die ukrainische Fahne in Menschenmengen auf unzähligen Demonstrationen. Die Solidarität ist kaum in Worte zu fassen, aber die Bilder zeigen sie beeindruckend. Im ganzen Südwesten, in Europa, in Amerika, Australien, Japan – auf nahezu allen Kontinenten wollen die Menschen Frieden:

Diese Bilder von Samstag zeigen, wie sehr die Menschen ihre Anteilnahme am Ukraine-Krieg ausdrücken:

Bei Kundgebungen in Berlin waren am Sonntag unter anderem mehrere Literaturnobelpreisträger zugeschaltet. Der Liedermacher Wolf Biermann schickte eine Videobotschaft, in der er sagte, Russlands Präsident Wladimir Putin eifere seinem Kollegen Adolf Hitler nach.

Demonstrationen gegen den Krieg auch im Südwesten

In vielen Städten in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gab es am Samstag und Sonntag Friedenskonzerte, Kundgebungen und Mahnwachen. An einer Friedenskundgebung in Mainz nahmen neben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nach Angaben der Polizei am Sonntag rund 3.000 Personen teil. In Trier kamen nach Polizeiangaben etwa 600 Demonstranten zusammen.

Rheinland-Pfälzer bekunden zu Tausenden Solidarität mit der Ukraine

In Karlsruhe fand am Sonntag eine Mahnwache statt, auf der der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, eine Ansprache hielt.

Das Bekenntnis zu Freiheit und Demokratie, zur Unantastbarkeit der Menschenwürde besitzt eine Strahlkraft, die auf Dauer jeder Gewaltherrschaft überlegen ist.

Solidarität mit der Ukraine: Mehr als Zehntausend bei Kundgebungen in Mannheim

Friedenskonzert in Stuttgart

Bei diesem Konzert am Samstag in Stuttgart drückte die Musik das aus, was die Menschen sich wünschen: Frieden. Unter dem Titel „Musik für den Frieden“ haben Stuttgarter Orchester, Chöre, Sänger und Hobby-Musiker gemeinsam musiziert. Vor dem Opernhaus stimmten die Stuttgarter Philharmoniker, die Staatsoper Stuttgart, das SWR Symphonieorchester und das Stuttgarter Kammerorchester am Samstag unter anderem die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven an.

Friedensdemo in Mannheim und Ludwigshafen

Mehrere Hilfstransporte sind aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz auf dem Weg in die Ukraine. Die ersten Flüchtlinge von dort sind bei uns angekommen.

Mit Stille wollten die Menschen in Mannheim und Ludwigshafen am Samstagnachmittag ein Zeichen für den Frieden und gegen Gewalt setzen. In beiden Städten starteten zeitgleich Schweigemärsche mit insgesamt mehr als 10.000 Teilnehmern.

Offenbar Tausende Festnahmen bei Protesten in Russland

Seit dem 24. Februar gibt es laut der Aktivisten-Gruppe OVD-Info auch in Russland Proteste gegen den Krieg in der Ukraine. Demnach wurden in den vergangenen Tagen über 10.000 Menschen festgenommen.

Am Sonntagabend meldete OVD-Info, dass es am Sonntag 4.468 Festnahmen gegeben habe – davon 2.035 in Moskau und 1.150 in St. Petersburg.

Почти 4500 задержанных: из них 2035 в Москве и 1150 в Петербурге. Списки задержанных у нас на сайте — теперь вы сразу можете посмотреть, в какой суд предположительно повезут ваших близких: https://t.co/hX3yFaeKzu https://t.co/Oc4EeDgX4O

In Moskau sangen Demonstranten bei ihrer Festnahme die ukrainische Nationalhymne: