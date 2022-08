Wieder mal ein Streit um „kulturelle Aneignung“ und Rassismus. Diesmal geht es um die Familie von Häuptling Winnetou. Klar, dass da die Gemüter hochkochen.

„Der junge Häuptling Winnetou“ – die Geschichte ist ein Spinoff der Karl-May-Bücher. Winnetous Sohn muss darin mit seinem weißen Freund Tom Abenteur bestehen. Seit Anfang August läuft der Film in den Kinos.

Wer aber das Buch dazu kaufen will, geht leer aus: Wegen des Vorwurfs der „kulturellen Aneignung“ sowie rassistischer Vorurteile, hat der Ravensburger Verlag das Buch vor knapp zwei Wochen zurückgezogen. Auch ein Buch für Leseanfänger dazu wird nicht mehr verkauft.

Verlag: „Haben mit Winnetou-Titeln Gefühle anderer verletzt“

Vorausgegangen waren der Entscheidung wohl Proteste in den Social Media. Dabei ging es um Vorwürfe einer überholte Darstellung der Kultur indigener Völker bis hin zum „romantisierten Völkermord“ .

Am 11. August hatte Ravensburger dann genug und zog die Bücher zurück. Die Begründung des Verlags: „Euer Feedback hat uns deutlich gezeigt, dass wir mit den Winnetou-Titeln die Gefühle anderer verletzt haben. Das war nie unsere Absicht und das ist auch nicht mit unseren Ravensburger Werten zu vereinbaren. Wir entschuldigen uns dafür ausdrücklich.“

Typische Reaktion auf Ravensburger-Entscheidung: „Völlig verrückt“

Die Reaktionen sind erwartbar: Seit dem Ravensburger-Rückzug fallen vor allem auf Twitter viele über den Verlag und seine „woken“ Kritiker her.

„Völlig verrückt“ , so Presserechts-Anwalt Carsten Brennecke:

Der Medienanwalt Ralf Höcker droht Ravensburger:

Der USA-Korrespondent des ZDF, Elmar Theveßen gibt zu Bedenken:

Doch es gibt in den sozialen Netzwerken auch Menschen, die die Vorwürfe grundsätzlich überdenken. So Elim Garak in diesem Tweet zu Karl May im Allgemeinen:

Experte zu Winnetou-Entscheidung: „Angst der Marketingabteilung“

Der Potsdamer Kunstpädagoge und Karl-May-Experte Andreas Brenne kritisiert den Ravensburger Verlag für seine Entscheidung: „Ich halte es für nicht richtig, ein solches Buch nur aufgrund eines Shitstorms aus dem Verkehr zu ziehen“ , hat Brenne der Neuen Osnabrücker Zeitung, wie auch SWR3 gesagt.

Karl-May-Fachmann Andreas Brenne im SWR3-Interview:

Der Verlag hätte sich vor diesem Schritt von Experten für das Werk Karl Mays und das Genre des Kinder- und Jugendbuches beraten lassen sollen. Hier habe wohl die Angst der Marketingabteilung des Verlages, das Haus könne in Verruf kommen, das Vorgehen diktiert.

Nach Brennes Worten ist das Buch unbedenklich, weil ja schon in einer Vorbemerkung klargestellt werde, dass es als fiktive Geschichte und nicht als sachgerechte Darstellung des Lebens indigener Völker zu verstehen sei.

Völkermord ein „zentrales Motiv bei Karl May“

Der Wissenschaftler warnt davor, den Vorwurf der kulturellen Aneignung unreflektiert zu generalisieren. „Schon das Verkleiden als Indianer gilt dann als rassistischer Akt“ , kritisierte Brenne, der zugleich Karl May (1842-1912) selbst gegen den Vorwurf des Rassismus und Kolonialismus in Schutz nahm.