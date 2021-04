In weiten Teilen Deutschlands hat sich winterliches Wetter zurückgemeldet. Im Hochwald im Kreis Trier-Saarburg gab es Unfälle auf der A1 wegen Schnee und Glatteis. Im Südwesten und in der Mitte Deutschlands soll die Schneefallgrenze auf 300 Meter sinken.

Der Wonnemonat Mai zeigt sich an diesem Wochenende von seiner kalten Seite. Statt Sonnenschein und Picknick im Park stehen in weiten Teilen Deutschlands eher Schnee und Winterreifen wieder auf dem Plan.

Schneeflocken im HunsrückSo haben wir uns den Mai eigentlich nicht vorgestellt. Aber in Reinsfeld im Hunsrück schneit es.Posted by SWR Aktuell on Saturday, May 4, 2019 SWR Aktuell, Facebook

Doppelunfall im Kreis Trier-Saarburg

Im Hochwald in der Nähe von Beuren (Kreis Trier-Saarburg) kam es auf der A1 wegen Schnee und spiegelglatten Straßen gleich zu zwei Unfällen. Ein Wagen geriet laut Polizei in Richtung Saarbrücken ins Schleudern und krachte in die Mittelleitplanke.

Nur wenige Meter entfernt auf der gegenüberliegenden Seite fuhr ein Wagen in Fahrtrichtung Trier in die rechte Leitplanke. Auch hier geriet das Auto, laut Polizei, wegen der glatten Straße ins Schleudern. Zwei Menschen wurden bei dem Unfall leicht verletzt.

Schneefall auch im Harz und in Mittelhessen

Spätwinterliche Bedingungen im Bergland: In der Mitte Schneefall bis auf etwa 300 m herab, am Nachmittag dann im Süden sinkende Schneefallgrenze. An den Alpen in der Nacht länger anhaltender und teils kräftiger Schneefall. /V https://t.co/DZixkJKEnh DWD, Twitter, 4.5.2019, 11:28 Uhr

Wochenstart bleibt ungemütlich

Dort wo kein Schnee fällt, bleibt es ebenfalls grau und regnerisch. Auch der Sonntag schafft nach Angaben des DWD nur Temperaturen von neun bis 13 Grad.

Der Start in die neue Woche wird wettertechnisch ebenfalls ungemütlich. Die Temperaturen bleiben niedrig und im höheren Bergland kann es weiter schneien, so der DWD. Ein kleiner Lichtblick wird der Dienstag, an dem sich zumindest zeitweise wieder die Sonne zeigen könnte. Bis es aber wieder wärmer wird, dürfte es noch etwas dauern.

Wie wird das Wetter? Hier kannst du die Wettervorhersage für deine Region checken.