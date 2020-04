Schweden macht im Kampf gegen Corona vieles anders: keine Kontaktsperren, Kneipen und Cafés sind offen. Trotz vieler Kritik sah es lange so aus, als würde Schweden mit dem lockeren Umgang vieles richtig machen.

Die Todesrate in Schweden ist erstaunlich hoch

Aktuelle Zahlen zeigen: Die Todesrate ist etwa dreimal so hoch wie bei uns in Deutschland, deutlich höher noch als bei den nordischen Nachbarn Schwedens. „Darüber wird in Schweden aber kaum öffentlich geredet“, sagt ARD-Korrespondent Carsten Schmiester. „Die Gesundheitsbehörden beteuern, Schweden habe alles im Griff.“ Und die Menschen in Schweden scheinen auf den Staat zu vertrauen.

Das Gefahrenbewusstsein, wenn die Leute einkaufen oder durch die Stadt gehen, ist in Stockholm offenbar deutlich geringer. Ich fühle mich als Deutscher hier einigermaßen bedroht. Die Masse der Schweden fühlt sich aber völlig sicher und wird vom Staat darin bestärkt. ARD-Korrespondent Carsten Schmiester

In Schweden haben Restaurants und Kneipen immer noch offen und „die Leute gehen dahin, als sei nichts gewesen.“

Virologen warnen: Dieser Weg ist lebensgefährlich

Es gibt aber auch kritische Stimmen in Schweden. Insgesamt 22 anerkannte schwedische Virologen haben einen offenen Brief an die Regierung geschrieben. Darin warnen sie ausdrücklich vor dem lockeren Umgang mit dem Virus und betonen, dass dieser liberale Weg zu gefährlich sei. Der Preis seien die vielen Toten.

Die Wissenschaftler schreiben auch, dass der Versuch, eine Herdenimmunität zu schaffen, möglicherweise scheitern könnte. Ihre Prognose ist, dass Schweden noch sehr lange, sehr intensiv mit der Krankheit zu tun haben wird. Noch mehr als andere Länder, die deutlich strikter im Umgang sind.

Wenn die Regierung jetzt eine Kehrtwende macht, müsste sie ja zugeben, dass es ein riesiger Irrtum war. ARD-Korrespondent Carsten Schmiester

Die Regierung kann den Kurs theoretisch noch einmal ändern. Es gibt extra dafür ein Gesetz. Noch sieht es aber nicht so aus, als würde die Regierung darauf zurückgreifen.