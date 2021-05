Sie alle haben geerbt, viel Geld und viel Macht. Was sie außerdem vereint: Sie sind weiblich und kaum einer kennt sie. Diese sechs Frauen haben es neu auf die Forbes-Liste der reichsten Menschen 2021 geschafft.

Sie verwalten die Milliarden ihrer Familie, in den Unternehmen sind sie Macherinnen und Entscheiderinnen. Aber wie es bei vielen milliardenschweren Unternehmern ist: Sie meiden die Öffentlichkeit.

Das Forbes-Magazin hat in diesem Jahr viele neue Milliardäre in sein Ranking der Superreichen aufgenommen – unter ihnen sind jetzt auch sechs Frauen aus Deutschland. Die verborgene Welt der Milliardärinnen „Made in Germany“: Was wissen wir über sie?

Renate Sick-Glaser: Milliarden mit Sensoren

Renate Sick-Glaser ist 71 Jahre alt und zusammen mit ihrem Sohn Mehrheitsaktionärin der Sick AG. Die hat ihren Sitz in Waldkirch im Breisgau und stellt Sensoren für die Fabrik-, Logistik- und Automatisierungstechnik her. Dazu gehören Instrumente wie Lichtschranken und Lichttaster, magnetische Zylindersensoren, Automatisierungs-Lichtgitter und Sicherheitsschalter.

Sick-Glaser hat auch die Renate und Waltraut Sick Stiftung gegründet und unterstützt damit zahlreiche Bildungsprojekte in Freiburg und der Region.

Julia Thiele-Schürhoff „bremste“ sich reich

Ihr Vater, der Unternehmer Heinz Hermann Thiele, starb im Februar 2021. Tochter Julia ist gelernte Juristin und arbeitete seit 2002 als Rechtsberaterin in der Firma ihres Vaters, Knorr-Bremse. Das Unternehmen stellt Bremssysteme her.

Sie gründete 2005 den gemeinnützigen Verein Knorr-Bremse Global Care und gehört seit 2016 dem Aufsichtsrat an. Julia Thiele-Schürhoff gehören nicht nur 21 Prozent der Anteile der Knorr-Bremse Gruppe AG, sondern sie erbte auch Anteile der Lufthansa und der Vossloh AG.

Pharma- und Labortechnik machte diese Frauen reich

Karin Sartorius-Herbst, Ulrike Baro und Christiane Franke teilen sich die Erbengemeinschaft ihres Vaters Horst Sartorius. Der Vater war bis zu seinem Tod Geschäftsführer des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius AG. Das Magazin Forbes schätzt das Vermögen von Karin Sartorius-Herbst auf 2 Milliarden Euro. Sie ist mittlerweile über 70 und arbeitete ihr gesamtes Berufsleben mit dem Vater zusammen im Unternehmen.

Instagram-Rekord: Billie Eilish auf dem Cover der Vogue

Als sie nach dem Abitur ein Studium in Volkswirtschaft an der Universität Göttingen begann, war sie eine von wenigen Frauen, die sich überhaupt in diesen Studiengang traute – allein unter Männern. Sie machte ihr Examen und saß bereits drei Wochen nach ihrem Abschluss im Büro des Familienbetriebes.

Ich hatte immer nur einen Wunsch: Ich wollte bei unserem Vater Horst Sartorius tätig werden und in der Firma arbeiten. Karin Sartorius-Herbst im Magazin faktor

Das Vermögen ihrer Schwester Ulrike Baro schätzt Forbes auf 1,2 Milliarden Euro. Angaben zu Christiane Franken gibt es nicht.

Christine Brigitte Knauf: Milliarden-Vermögen mit Gips

Neu auf der Forbes-Liste ist Christine Brigitte Knauf, eine Erbin des Familienunternehmens Knauf. Etwas über sie herauszubekommen ist nahezu unmöglich – sie lebt komplett zurückgezogen. Auf der Homepage der Firma steht: „ Im Jahr 1932 sicherten sich die Brüder Alfons und Karl Knauf das Abbaurecht eines Gipsvorkommens in der Gemeinde Schengen an der Obermosel. Ein Jahr darauf entstand in Perl an der Mosel das erste eigene Gipswerk. “

Die Knauf Werke produzieren zum Beispiel Trockenbausysteme, Putze und Zubehör, Maschinen und Werkzeuge für die Anwendung dieser Produkte, außerdem Dämmstoffe.

Ulrike Meister – Große Küchen, großes Konto

Sie ist die Tochter von Siegfried Meister, dem Gründer des Großküchenherstellers Rational aus Landsberg. 1973 ging die Firma mit 18 Mitarbeitern an den Start – heute sind es weltweit über 2.000 Beschäftigte.

Ulrike Meister gehört zur Erbengemeinschaft der Firma, zusammen mit Gabriella Meister, der Witwe des Gründers und deren Tochter Franziska Würbser. Fotos oder Informationen über die Unternehmerin sind im Netz kaum zu finden.