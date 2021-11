Der Start hat geklappt! Der deutsche Astronaut Matthias Maurer ist nun auf dem Weg zur internationalen Raumstation ISS. Hier gibt's den Livestream.

„ Unser Drache hat lange genug gewartet “, schrieb Maurer am Dienstag - in Anspielung auf die vielen bisherigen Verschiebungen des Starts des „Crew Dragon“, mit dem Maurer und seine drei Nasa-Kollegen zur ISS fliegen sollen. „ Die nächsten Updates kommen aus dem Orbit! “

Unser 🐉 hat lange gewartet. Um 03:03 Uhr MEZ starten @astro_raja, @astro_marshburn, Kayla & ich zur @Space_Station, wo #CosmicKiss beginnt! Danke für die Unterstützung & 👏 an @Thom_astro für die Vorbereitung meines Bettes 😴. Die nächsten Updates kommen aus dem Orbit! #Crew3 https://t.co/oi9PXZ3kif

Maurer ist der erste deutsche Astronaut auf der ISS seit drei Jahren

Mit Maurer soll erstmals seit drei Jahren wieder ein deutscher Astronaut ins All fliegen. Gemeinsam mit den Nasa-Kollegen Thomas Marshburn, Raja Chari und Kayla Barron soll der 51-jährige Saarländer von Cape Canaveral in Florida aus zur ISS starten. Die vier Astronauten sitzen dabei in einer „Crew Dragon“-Weltraumkapsel von der privaten Raumfahrtfirma SpaceX von Elon Musk. Der Flug zur ISS dauert rund 22 Stunden und läuft vollautomatisch per Autopilot.

Der Start war der eigentlich bereits für das letzte Oktober-Wochenende geplant, musste aber mehrfach verschoben werden. Unter anderem wegen schlechten Wetterbedingungen.

Maurer soll sechs Monate im All bleiben

Geplant ist, dass Maurer in rund 400 Kilometer Höhe zahlreiche Experimente in den nächsten sechs Monaten durchführen soll. Auch ein Außeneinsatz ist für ihn geplant. Zuletzt war 2018 mit Alexander Gerst ein deutscher Esa-Astronaut im All gewesen.

Currys und Kartenspiele vor dem Start

Zum traditionellen Abschiedsessen habe es am Dienstag ein asiatisches Menü gegeben, teilte Maurer ebenfalls per Twitter mit. Unter anderem standen demnach Papaya-Salat und verschiedene Currys auf dem Speiseplan. Kartenspiele der Astronauten und der Technik-Crew sowie eine Unterschrift der Astronauten an einer Wand im Versorgungsturm vor dem Betreten der Weltraumkapsel gehörten ebenfalls zu den Ritualen.

Französischer Astronaut Pesquet ist zurück von der ISS

Maurers französischer Kollege Thomas Pesquet war anfang der Woche von der ISS zurückgekommen am Donnerstag von ISS zurückgekommen. Am Donnerstag hatte er in Köln von seinen Erfahrungen auf der ISS erzählt.

Wie sieht es auf der ISS eigentlich aus?

Pesquet hatte ebenfalls auch vor wenigen Tagen ein Video von einem schwerelosen Rundgang auf der ISS gedreht. Es zeigt eindrücklich, wie vollgepackt die Station ist, welche spektakulären Blicke die Astronauten immer wieder auf die Erde haben und wie wichtig Sport in der Schwerelosigkeit ist. (Die Untertitel im Video gibt es auch auf Englisch)