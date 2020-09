Gleich zwei Schulen aus Baden-Württemberg sind mit dem Deutschen Schulpreis ausgezeichnet worden: Eine Grundschule im Schwarzwald und eine Gemeinschaftsschule im Kreis Rastatt.

Jeweils 25.000 Euro Preisgeld für die gute Qualität des Unterrichts und für das besondere Schulkonzept gehen nach Baden-Württemberg. Die Grundschule Schuttertal und die Hardtschule Durmersheim sind im Rahmen des Deutschen Schulpreises ausgezeichnet worden.

Grundschule Schuttertal setzt sich für Inklusion ein

Die Grundschule Schuttertal im Ortenaukreis lebt ihr Leitbild „hier wachsen wir gemeinsam“ und setzt sich für Inklusion ein. Von der ersten bis zur vierten Klasse lernen hier Kinder mit und ohne Förderbedarf gemeinsam. Besonders ist, dass die Schule seit etwa zwei Jahren „Modellschule Philosophieren mit Kindern“ ist.

Hardtschule Durmersheim ausgezeichnet

Die zweite preisgekrönte Schule ist die Hardtschule Durmersheim. Zu ihrem Konzept gehört unter anderem, dass Schüler*innen in der fünften Klasse einen Coach auswählen und sich mit ihm regelmäßig treffen. Klassenzimmer heißen hier Lernateliers und Schüler*innen haben einen eigenen, selbst gestalteten Arbeitsplatz.

Hauptpreis geht an Schule in Hannover

Der Hauptpreis in diesem Jahr ging an die Otfried-Preußler-Schule in Hannover. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte bei der Online-Bekanntgabe der Preisträger, mit ihrer innovativen Schulgemeinschaft sei die Otfried-Preußler-Schule ein Vorbild für andere.

Der Unterricht in der inklusiven Einrichtung sei jahrgangsübergreifend organisiert, außerdem lerne dort jedes Kind Gebärdensprache. Noten gibt es hier nicht, das Gebäude ist barrierefrei. Die Leistungs- und Interessenförderung wird an jedes Kind angepasst und die Unterrichtsmaterialien überwiegend selbst entwickelt.

Die etwa 400 Schülerinnen und Schüler arbeiten in 60- und 90-minütigen Lernblöcken und an wöchentlichen Projekttagen überwiegend selbstständig.

15 Finalisten bekommen Geldpreise

Der Deutsche Schulpreis wird jedes Jahr von der Robert-Bosch-Stiftung und der Heidehof-Stiftung vergeben. Die Jury bewertet sechs Qualitätsbereiche: Leistung, Umgang mit Vielfalt, Unterrichtsqualität, Verantwortung, Schulklima, Schulleben und außerschulische Partner sowie Schule als lernende Institution.

Für den Wettbewerb in diesem Jahr haben sich 81 Schulen beworben, 15 kamen ins Finale. Neben der Grundschule Schuttertal und der Hardtschule Durmersheim bekamen noch vier weitere Schulen aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Preisgelder von je 25.000 Euro. Die übrigen Finalisten bekommen einen Anerkennungspreis von je 5.000 Euro.