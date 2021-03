Auch Deutschland setzt die Corona-Impfungen mit dem Vakzin von Astrazeneca vorsorglich aus – aus gesundheitlichen Bedenken. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium mit.

Die Bundesregierung folgt mit dem vorläufigen Stopp einer Empfehlung des Paul-Ehrlich-Instituts. Nach neuen Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen, die im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung des Astrazeneca-Vakzins in Deutschland und Europa stehen könnten, hält das Paul-Ehrlich-Institut weitere Untersuchungen des Impfstoffs für notwendig.

Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA werde entscheiden, „ob und wie sich die neuen Erkenntnisse auf die Zulassung des Impfstoffes auswirken“ .

Mit Astrazeneca geimpft – und jetzt? Hinweis des Paul-Ehrlich-Instituts

Das Paul-Ehrlich-Institut weist darauf hin, dass Personen, die den Covid-19-Impfstoff Astrazeneca erhalten haben und sich mehr als vier Tage nach der Impfung zunehmend unwohl fühlen z.B. mit starken und anhaltenden Kopfschmerzen oder punktförmigen Hautblutungen, sollten sich unverzüglich in ärztliche Behandlung begeben.

Blutgerinnsel und Thrombosen nach Impfung mit Astrazeneca?

Als erstes Land hatte Dänemark die Impfungen mit Astrazeneca ausgesetzt. Die Behörden in Kopenhagen hatten auf mehrere Fälle von schweren Blutgerinnseln nach Impfungen mit dem Vakzin verwiesen. Es folgten Norwegen, Island sowie die EU-Länder Bulgarien, Irland und am Sonntagabend dann auch die Niederlande.

Österreich, Estland, Lettland, Litauen und Luxemburg setzten die Nutzung von einer bestimmten Astrazeneca-Charge aus, Italien und Rumänien stoppten eine andere Charge.

Hersteller: Keinerlei Beweise für erhöhtes Risiko für Lungenembolie

Astrazeneca selbst hat seinen Covid-19-Impfstoff verteidigt. Der britisch-schwedische Hersteller des Vakzins betonte, die Analyse von mehr als zehn Millionen Fällen habe „keinerlei Beweis für ein erhöhtes Risiko für eine Lungenembolie oder Thrombose “ ergeben. Weiter: Es gebe „sehr beruhigende Beweise“ , dass das Vakzin in Großbritannien, wo es in Europa bisher am häuftigsten verimpft wird, nicht zu einer Zunahme von Blutgerinnseln geführt habe.

Lauterbach kritisiert Stopp der Astrazeneca-Impfungen

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält es für falsch, dass nun auch in Deutschland die Impfungen mit Astrazenca-Impfdosen ausgesetzt werden. „Auf der Grundlage der vorliegenden Daten halte ich das für einen Fehler“ , twittert Lauterbach. „Die Prüfung ohne Aussetzung der Impfung wäre wegen der Seltenheit der Komplikation besser gewesen. In der jetzt Fahrt aufnehmenden 3. Welle wären die Erstimpfungen mit dem Astrazeneca Impfstoff Lebensretter.“