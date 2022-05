Erst im Elfmeterschießen kommt die Entscheidung im DFB-Pokal: Leipzig gewinnt, Freiburg verliert. SC-Trainer Streich wurde trotzdem minutenlang gefeiert. Heute ist großer Empfang in Freiburg.

Die große Trophäe geht nicht nach Freiburg, sondern nach Leipzig. Im Elfmeterschießen hat es nicht geklappt, Freiburgs Kapitän Christian Günter und Ermedin Demirovic hatten Pech dabei. Das bisher größte Spiel für den SC endete 2:4 n. E. – Leipzig gewinnt damit zum ersten Mal in seiner Vereinsgeschichte den DFB-Pokal.

Freiburg feiert Christian Streich und sein Team

Trotz der Niederlage im Pokalfinale war es für den SC eine sehr erfolgreiche Saison. Als Tabellensechster zogen die Breisgauer in die Europa League ein – und das wird in Freiburg gefeiert.

Trainer Christian Streich und die Spieler werden sich heute Abend im Freiburger Theater ins Goldene Buch der Stadt eintragen. Danach empfangen die Fans die Mannschaft davor auf dem Platz der Alten Synagoge. Der SWR zeigt den Empfang ab 19:20 Uhr im Livestream.

So ging es ins Elfmeterschießen

In der ersten Halbzeit sah es noch gut aus für Freiburg. Maximilian Eggestein (19. Minute) schoss die Breisgauer in Führung. Nach der Roten Karte gegen Leipzigs Marcel Halstenberg (57.) spielte der SC in Überzahl. RB-Star Christopher Nkunku (76.) erzielte den Ausgleich. Es ging in die Verlängerung und schließlich ins Elfmeterschießen.

SC-Freiburg-Trainer Streich wurde in Berlin trotzdem gefeiert

Der Traum von der Krönung für den Kulttrainer Christian Streich ist also geplatzt. Dennoch ist er stolz auf sein Team. Nach dem Spiel lobte er die Mannschaft für eine „ wahnsinnig tolle Saison “. Die Niederlage im Pokalfinale ordnete er so ein:

Gegen so eine tolle Mannschaft erst im Elfmeterschießen verloren, das ist okay.

#Streich: „Ohne das Elfmeterschießen heute haben wir 3x in dieser Saison nicht gegen Leipzig verloren. Was soll ich verlangen von dieser Mannschaft? Ich kann nicht mehr verlangen.“

Streich wurde nach dem Abpfiff minutenlang von den mehr als 27.000 Freiburg-Fans im Berliner Olympiastadion gefeiert. Danach sagte er: „ Die Mannschaft leistet Unglaubliches. Das ist ein Geben und ein Nehmen. Wir verlieren und wir gewinnen zusammen. “

Und wie ein gemeinsames Verlieren mit viel Respekt aussieht, zeigt diese Szene ganz gut. Der SC und die Fans applaudieren sich nach Abpfiff gegenseitig zu:

"Leer", "enttäuscht" und trotzdem "brutal stolz": der SC Freiburg nach dem DFB-Pokalfinale

Medizinischer Notfall nach Abpfiff

Vor der Siegerehrung im Berliner Olympiastadion gab es einen Zwischenfall. Ein Mann musste an der Seitenlinie von Rettungskräften behandelt werden. Er war offenbar bewusstlos und musste reanimiert werden. Es handelte sich nach ersten Erkenntnissen um einen medizinischen Notfall. Der Mann wurde schließlich in ein Krankenhaus gebracht. Sein Zustand ist inzwischen stabil.

Tausende Freiburger Fans feiern in Berlin

Die Freiburg-Fans, die nach Berlin gereist waren, feierten bereits vor dem Pokalfinale auf dem Breitscheidplatz beim „SC Fanhock“. Dort waren am Samstagvormittag schon etwa 10.000 Menschen. Am späten Nachmittag marschierten die SC-Fans gemeinsam vom Theodor-Heuss-Platz zum Stadion. Das Motto dabei: „Alle in Rot“.

SC-Freiburg-Fans haben sich in Berlin zu einem Marsch zum Stadion organisiert. SWR Anita Westrup

Fanmeile in Freiburg

In Freiburg gab es ein Public Viewing auf dem Messegelände. Hier fieberten 15.000 Fans mit. Nach dem Spiel waren viele enttäuscht, aber dennoch auch „ irgendwie stolz “, berichtet SWR-Reporter Peter Steffe. Die Fans waren sich einig, der SC hätte die Überzahl nach der Roten Karte für Marcel Halstenberg besser nutzen müssen.

Pokalfinale: SC-Freiburg-Fans fieberten in Berlin und Freiburg mit

Kretschmann: Land ist stolz auf die Mannschaft aus Freiburg

Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) lobt den SC Freiburg trotz der Niederlage im Finale. Die Freiburger hätten eine „ großartige “ Leistung gezeigt, auch wenn es zum Sieg ganz knapp nicht gereicht habe, sagte Kretschmann der Deutschen Presse-Agentur. Das Land sei stolz auf die Mannschaft mit ihrem Trainer Christian Streich. Kretschmann gratulierte auch RB Leipzig zum Pokalsieg.

Was für ein Fußballfest.

Der Sportvorstand des SC Freiburg, Jochen Saier, hat ein positives Fazit der Saison gezogen. Mit Platz sechs in der Liga und dem Einzug in die Europa League hätten die Badener „ etwas ganz, ganz Großartiges erreicht “. Die Emotionen beim Spiel im Olympiastadion zu spüren und „ Berlin zur Hauptstadt Südbadens zu machen “ sei zudem „ etwas ganz, ganz Außergewöhnliches “ gewesen.