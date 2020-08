Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat ein Corona-Konzept beschlossen, mit dem Fans wieder zu den Spielen ins Stadion kommen sollen. Ob die Maßnahmen ausreichen, ist noch nicht sicher.

Zentrale Punkte des Konzepts der DFL sind: Ein Alkoholverbot und der Verzicht auf Stehplätze. Tickets sollen außerdem personalisiert werden, um Infektionsfälle nachvollziehbar zu machen. Weiterer Punkt: Fans sollen bei Auswärtsspielen ihrer Mannschaft nicht dabei sein dürfen. Darauf haben sich alle 36 Vereine der Deutschen Fußball Liga am Dienstag geeinigt.

„Priorität in Deutschland haben nicht volle Stadien, sondern die gesundheitliche Situation.“ DFL-Geschäftsführer Christian Seifert

Das Alkoholverbot, der Verzicht auf Stehplätze und der einheitliche Umgang mit den Eintrittskarten gelte zunächst bis zum 31. Oktober, so die DFL. Spiele ohne Gästefans und die Nachverfolgung von Infektionswegen soll es bis Ende des Jahres geben.

Gesundheitsminister entscheiden, wie es weitergeht

Die endgültige Entscheidung, ob und wann Zuschauer wieder zugelassen sind, obliegt allerdings nicht der DFL. Die Gesundheitsminister und -ministerinnen der Länder wollen das Thema auf einer Konferenz am kommenden Montag besprechen.



So weit sind die Planungen der Erstligisten

Die Vereine der Fußball-Bundesliga hatten sich bereits im Vorfeld der DFL-Entscheidung mit der Fan-Rückkehr in die Stadien beschäftigt. Teilweise wurden bereits recht konkrete Pläne angekündigt:

Bayern München hofft auf einen Saisonstart zumindest mit einer „gewissen Anzahl an Fans“ in der Allianz Arena, sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge zuletzt beim TV-Sender Sky. Derzeit sind Zuschauer und Zuschauerinnen bei Sportveranstaltungen in Bayern noch ausgeschlossen. Die Münchner Kreisverwaltung bereitet sich auf die Zulassung vor Fans vor, dafür sei man nach eigener Angabe in Austausch mit den Vereinen. Voraussetzung sei jedoch die Lockerung der Corona-Verordnung.

Borussia Dortmund nannte bereits konkrete Zahlen für den Fall einer Fan-Rückkehr. Man plane mit 12.000 bis 15.000 Zuschauern, sagte BVB Geschäftsführer Carsten Cramer. Damit wären nicht einmal 20 Prozent der 81.000 Plätze in der Arena gefüllt.

RB Leipzig hatte bereits Anfang Juli ein Gesundheitskonzept mit den Behörden abgestimmt und dieses auch genehmigt bekommen – für den Fall, dass sich die Corona-Lage weiter positiv entwickelt. Demnach plant Leipzig mit der Hälfte der Fans. Das wären 21.000 Menschen. Jeder zweite Platz soll frei bleiben und Maskenpflicht gelten. Gäste-Fans sollen nicht zugelassen werden. Um das Infektionsrisiko weiter zu verringern, sollen die Fans nicht mit dem öffentlichen Nahverkehr anreisen.

1899 Hoffenheim steht mit den Behörden in Kontakt, um ein Konzept für die Rückkehr von Zuschauern zu erarbeiten. Details sind bisher nicht bekannt. Ein Vorteil könnte sein, dass sich das Stadion am Ortsrand befindet und genügend Freifläche und Parkplätze vorhanden sind.

Der SC Freiburg könnte sich einen Start im neuen Stadion mit 20 bis 30 Prozent der Kapazität vorstellen, sagte Vorstand Oliver Leki zuletzt der Badischen Zeitung. Man stehe dazu in Kontakt mit dem Behörden.

FSV Mainz 05 will Dauerkartenbesitzern den Zugang zum Stadion ermöglichen. Das Ziel sei, dass bis zu 13.000 Fans in der Opel-Arena zugelassen werden, sagte Vorstandsvorsitzender Stefan Hofmann der Deutschen Presse-Agentur.

Der VfB Stuttgart ist in Kontakt mit den Behörden. Solange das Konzept noch nicht fertig oder zugelassen ist, will der Club keine Auskunft geben.

Eintracht Frankfurt geht von etwa 20.000 Menschen im Stadion aus. Je nach Auflagen der Behörden könnten es auch einige Tausend mehr oder weniger werden, sagte Vorstandsmitglied Axel Hellmann dem Kicker. Normalerweise passen bis zu 51.000 Personen in die Arena am Stadtwald. Die Sitzordnung sei nicht das große Problem, sondern die Anfahrt, Zugang und Abreise der Fans, erklärte Hellmann. Der Verein hofft, die Planungen mit Stadt und Vertretern des öffentlichen Nahverkehrs in zwei Wochen abschließen zu können.

Für eine bundesweit einheitliche Lösung sprach sich Mitte Juli der Geschäftsführer des 1. FC Köln, Alexander Wehrle, aus. Er hofft auf einen Start mit Stehplätzen, sagte er im Express.

Union Berlin plant bisher als einziger Erstligist, am ersten Spieltag wieder vor vollem Haus spielen zu wollen. Damit das möglich wird, will der Verein alle 22.000 Zuschauer und Zuschauerinnen auf eigene Kosten testen lassen. Das Konzept dazu wird momentan noch von den Behörden geprüft. In Berlin sind aktuell noch bis zum 24. Oktober Großveranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen verboten.

Werder Bremen hofft auf 15.000 Fans im Weserstadion. Massentests soll es nicht geben, stattdessen sei Fiebermessen bei Betreten des Stadions umsetzbar, sagte Werder-Präsident Hubertus Hess-Grunewald im Weser Kurier.

Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen, Wolfsburg, Herta BSC, Schalke 04, Augsburg und Arminia Bielefeld haben bisher noch keine konkreten Zahlen genannt. Die Vereine sind im Austausch mit den jeweiligen zuständigen Behörden.