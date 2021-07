Jetzt ist aber echt genug – genug Regen, genug Wind, genug nasse Füße, genug, genug von allem. Ach ne...geht weiter so! Denn Tief „Bernd“ zieht über Deutschland, und nimmt sich auch den Südwesten vor. Regenjacken raus, Sandsäcke bereit legen!

Alles ist heute im Südwesten möglich: Örtlich schwere Gewitter, Starkregen, Überschwemmungen, Unwetter, schwere Sturmböen. Lokal kann uns auch extremes Unwetter mit heftigem Starkregen und mit über 40 bis 80 Litern Wasser pro Quadratmeter in kurzer Zeit überrollen. Und das, obwohl viele Flüsse in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz bereits Hochwasser führen – der Dienstag kann also nochmal heikel werden. Die Temperaturen sind auch bescheiden: bis 15 Grad im Schwarzwald und bis zu 23 Grad in Rheinhessen. Sommer ist anders! Wie ist das Wetter bei unseren SWR3-Wettermeldern?

SWR3 hält euch auf dem Laufenden: Unwetterwarnungen und Wettervorhersage im Detail findet ihr hier!

SWR3 Wetter

Wetter am Dienstag bringt Sturm, Regen, Hagel und Wassermengen

In Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz sind kräftige Gewitter, dabei auch Unwetter mit heftigem Starkregen und Sturmböen zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde (km/h) vorhergesagt. Auch Hagel mit Korngrößen um drei Zentimeter sei laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nicht ausgeschlossen.

Kräftige Gewitter und Starkregen lassen Grundwasser steigen

Für Hausbesitzer könnte sich auch der eine oder andere Sandsack lohnen.

Starkregen könnte sich auch auf den Grundwasserpegel auswirken. So haben die Regenfälle der vergangenen Wochen vielerorts das chronisch niedrige Grundwasser aufgefüllt. Für viele Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer kann das zum Verhängnis werden: Das Grundwasser steht an an manchen Orten so hoch, dass es in Keller und Tiefgaragen drückt.

„An einigen Stellen dürften die starken Niederschläge der Kanalisation wieder Probleme bereiten“ , warnte Sabine Krüger vom Deutschen Wetterdienst (DWD) am Montagabend.

Und: Auch in den nächsten drei Tagen wird sich die Wetterlage nicht wesentlich ändern. Es ist zum heulen...Wie wäre es, einfach einen SWR3-Podcast auf die Ohren und nicht mehr aus dem Fenster zu gucken? Hier findet ihr unsere Hörtipps - viel Spass!

Bislang keine großen Schäden in Baden-Württemberg - Viele Flüsse führen Hochwasser

Gewitter und Starkregen ziehen über Rheinland-Pfalz

Das andere Extrem: Hitzewellen überrollen Kanada und die USA

Währende es bei uns gefühlt immer nasser wird, herrscht gnadenlose Hitze an anderen Orten der Welt: Vom kleinen Städtchen Lytton in Kanada ist nach verheerenden Waldbränden fast nichts mehr übrig geblieben. Nahezu die ganze Stadt ist den Flammen zum Opfer gefallen.