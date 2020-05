Die Corona-Schutzmaßnahmen sind weiter gelockert worden – wir sagen Euch, was erlaubt ist und was nicht.

Restaurantbesuche, Reisen und Großveranstaltungen müssen warten, Gottesdienste und Galeriebesuche sind wieder möglich – und von Montag an erstmals wieder Friseurbesuche. Hier die speziellen Maßnahmen in Baden-Württemberg und in Rheinland-Pfalz. Was ist aktuell erlaubt, was ist verboten?

Das ist wieder erlaubt:

Das Wichtigste – die Schulen: An vielen Schulen beginnt heute - zumindest für einige Klassen - wieder der Unterricht. In mehreren Ländern kommen nach den Abschlussklassen nun jene zurück, für die im nächsten Schuljahr Abschlussprüfungen anstehen, sowie die obersten Grundschulklassen. Damit bleiben in den meisten Bundesländern die Kinder aus den Jahrgangsstufen 1 bis 3 sowie die Schüler der 5. bis 8. Klasse erst einmal zuhause.

Gottesdienste und Gebetsveranstaltungen - können wieder stattfinden.

Spielplätze können wieder geöffnet werden.

Kultureinrichtungen können „unter Auflagen zur Hygiene, zur Steuerung des Zutritts und zur Vermeidung von Warteschlangen“ wieder öffnen. Das gilt für Museen, Ausstellungen und Galerien, Gedenkstätten sowie Zoos und botanische Gärten.

Erstmals seit über sechs Wochen dürfen die Friseure in Deutschland am Montag wieder öffnen.

moin zusammen, es gibt Lockerungen, bleibt gesund ☝️ Thomas M., Twitter, 4.5.2020, 6:15 Uhr

Das bleibt weiterhin eingeschränkt:

Großveranstaltungen wie beispielsweise Volksfeste, größere Sportveranstaltungen mit Zuschauern, größere Konzerte, Festivals, Dorf-, Stadt-, Straßen-, Wein-, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen sind derzeit untersagt. „Wegen der immer noch gegebenen Unsicherheit des Infektionsgeschehens ist davon auszugehen, dass dies auch mindestens bis zum 31. August so bleiben wird“, hieß es dazu in dem Beschlusspapier von Bund und Ländern.

Vorher hatte die Bundesregierung hat auch die weltweite Reisewarnung wegen der Coronavirus-Pandemie bis mindestens 14. Juni verlängert.

Darüber wird am Mittwoch entschieden: