Für Schülerinnen und Schüler gibt es seit Donnerstag neue Online-Bildungsangebote – erst mal speziell für Mathe, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. So sieht das Angebot aus.

Die Schulen in Baden-Württemberg werden nach den Osterferien voraussichtlich nicht im Vollbetrieb öffnen – diesen Stand hat die baden-württembergische Bildungsministerin Susanne Eisenmann (CDU) am Donnerstag noch mal bekräftigt. Es sei unrealistisch, dass sofort ein regulärer Schulbetrieb losgehen könne, sagte sie dem SWR. Auch in Rheinland-Pfalz sollen Schüler zumindest erst mal noch zu Hause bleiben.

Neue Online-Bildungsangebote für MINT-Fächer

Das Lernen soll dabei aber – auch ohne dafür in die Schule zu gehen – nicht auf der Strecke bleiben. Für die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik gibt es deshalb seit Donnerstag neue Online-Bildungsangebote. Die Allianz „Wir bleiben schlau!“ stellt für diese Fächer speziell Aufgaben und Lern-Anregungen ins Internet.

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Länder haben diese Initiative gemeinsam mit Wissenschaft, Zivilgesellschaft und Unternehmen ins Leben gerufen.

Wo sind die Angebote zu finden?

Die Allianz ist über die Internetseite mintmagie.de erreichbar und soll auch über die Corona-Krise hinaus Bestand haben. Sie richtet sich vor allem an Kinder und Jugendliche. Die Seite bildung-forschung.digital enthält dagegen Informationen und Links für Eltern und Lehrerinnen und Lehrer.

Karliczek: „Es braucht nicht viel, um zu Hause zu lernen“

Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) sagte, mit diesem Angebot solle gezeigt werden, dass es nicht viel brauche, um in den eigenen vier Wänden zu experimentieren, zu programmieren und Neues zu entdecken.