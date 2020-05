50 Männer haben Polizisten im hessischen Dietzenbach vermutlich in einen Hinterhalt gelockt und dann mit Steinen beworfen. Zuvor waren auf einem Parkdeck Brände gelegt worden.

Hinterhalte gegen Einsatzkräfte sind offenbar kein Einzelfall. „Das beobachten wir schon länger“, sagte der Landesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Hessen, Andreas Grün, der Deutschen Presse-Agentur.

Dass aber gleich eine ganze Gruppe von rund 50 Angreifern Beamte attackieren, sei allerdings nicht alltäglich.

Gruppe wartete mit Steinen auf die Polizisten

Nach Polizeiangaben wurden am Freitagmorgen auf einem Parkdeck im hessischen Dietzenbach (Landkreis Offenbach) Mülltonnen und ein Bagger angezündet – dann wurde die Polizei alarmiert.

Als die Polizisten und Feuerwehrleute eintrafen, seien sie direkt attackiert worden.

Wir gehen davon aus, dass die Feuer nur gelegt wurden, um die Einsatzkräfte anzulocken, sagte ein Polizeisprecher der dpa

Demnach wartete die Gruppe bei Eintreffen der Beamten bereits mit Steinhaufen. Es sei Glück gewesen, dass niemand verletzt wurde, so Andreas Grün (GdP). Die Beamten hätten sich nach dem Eintreffen an der Einsatzstelle erst einmal zurückziehen müssen, um Verstärkung und Schutzausrüstung zu holen.

Sozialer Brennpunkt Dietzenbach

Es könnte sein, dass die Randale in Dietzenbach eine Vorgeschichte hat. Erst am Dienstag wurden dort mehrere Lkw-Ladungen an Diebesgut sichergestellt. Ob ein Zusammenhang mit dem Angriff am Freitagmorgen auf die Polizisten besteht, ist Teil der Ermittlungen.

Wie die Hessenschau berichtet, gilt Dietzenbach als sozialer Brennpunkt. Trotz Sanierungs- und Integrationsprojekten gibt es dort demnach immer wieder Angriffe auf Polizisten.