Die Post hat am Donnerstag eine neue Briefmarke eingeführt: Sie hat einen Matrixcode aufgedruckt, mit dem man die Sendung nachverfolgen kann.

Zwar verschicken die Menschen in Zeiten von Messengern und E-Mails immer weniger Briefe – trotzdem sind es immer noch Milliarden Sendungen im Jahr, die die Briefträger*innen zustellen. Die Post versucht, das Briefe verschicken mit einer neuen Marke wieder hip zu machen.

Neben dem Bildmotiv gibt es ab sofort auch einen Matrixcode auf der Marke „digitaler Wandel“. Wer den einscannt, kann sehen, wo sich der Brief gerade befindet. „Wir setzen unseren Weg der Digitalisierung konsequent fort“, sagte der zuständige Post-Vorstand Tobias Meyer.

Brief ist per App zu verfolgen – zumindest ein bisschen

An zwei Stellen wird der Code auf der Marke gescannt: Zum einen, wenn der Brief im Briefzentrum des Absenders ankommt und dann noch einmal, wenn er im Briefzentrum des Empfängers eintrudelt.

Allerdings lässt sich auf der Post und DHL-App nicht ablesen, ob die Sendung auch schon zugestellt wurde. Wer darüber auch benachrichtigt werden will, muss seine Post weiter mit einem teureren Einschreiben verschicken.

Zwar kommen dieses Jahr noch weitere Marken

In diesem Jahr kommen neben der „digitaler Wandel“-Marke noch weitere Marken mit und ohne Matrixcode in die Postfilialen. Aber erst ab kommendem Jahr sollen dann alle Briefmarken das Digitalzeichen haben.

Die Post sagt, durch den Matrixcode seien die Briefmarken fälschungssicher. Allerdings lassen sich die Marken dann auch nicht mehrfach benutzen. Das ging bisher – allerdings nur, wenn das Postwertzeichen aus Versehen nicht gestempelt wurde.

In Zukunft werden die Poststempel blau

Gestempelt werden die neuen Marken in Zukunft mit blauer Tinte. Dann können die Empfänger den Code auch noch scannen, wenn sie den Brief bekommen haben. Neben dem Sendungsweg bekommen die Kunden auch Infos über das Motiv auf der Marke.

Für Briefmarkensammler sei jede einzelne Marke wegen der verschiedenen Matrixcodes eine Goldgrube, sagte Postmanager Meyer. Er preist die neuen Marken als „attraktive Sammlerstücke, die nun die Verbindung der Briefmarke mit dem digitalen Zeitalter dokumentieren“.

Post schon länger auf Digital-Kurs

Die Post digitalisiert ihr Briefgeschäft schon seit längerem. Vergangenes Jahr kam zum Beispiel eine neue Version der mobilen Briefmarke heraus.

Kunden bekommen per App einen Zahlencode, den sie mit einem Stift auf den Brief schreiben müssen - diesen Code scannt die Post später und erkennt den Brief als frankiert. Dadurch spart sich der Verbraucher den Gang in die Filiale, um Marken zu kaufen.