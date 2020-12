Es gibt ihn traditionell: Merkels Bürgerdialog. Wegen der Coronavirus-Pandemie wird er in diesem Jahr aber digital stattfinden – und so mehr Leuten als sonst zugänglich.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) sucht angesichts der Kontaktbeschränkungen wegen der Corona-Pandemie mit einem digitalen Dialogformat einen Gedankenaustausch mit Bürgern. Unter dem Titel „Die Bundeskanzlerin im Gespräch“ wolle die Kanzlerin an die Tradition von Bürgerdialogen anknüpfen – das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert schon am Freitag an.

Los ging es mit Auszubildenden und Ausbildenden

Am Donnerstag ging es damit nun los: Bei der ersten von vier geplanten digitalen Veranstaltungen hatte die Kanzlerin zunächst mit Auszubildenden und Ausbildern gesprochen. Dabei ging es um alltägliche Anpassungen an die Corona-Pandemie genauso wie um Erfahrungsberichte und Probleme. Nacheinander wurden verschiedene Auszubildende und Ausbildende von der Kanzlerin befragt.

Man kann ja nicht immer nur über das Coronavirus nachdenken. Angela Merkel

Aber auch Merkel wurde befragt – zum Beispiel zu ihrem Umgang mit den Einschränkungen in der Pandemie und wie sie sich ablenke.

Die Gesprächsteilnehmer wurden aus unterschiedlichen Regionen Deutschlands zugeschaltet. Und auch verschiedene Berufsbilder wurden vertreten – unter anderem Mechatronik, Orgelbau, Tiefbau, Friseur, Technische Systemplanung und Industriekaufmann/-frau. Dabei sein können und konnten alle, die wollten – einen Livestream gab es auf der Seite der Bundesregierung. Außerdem wurde die Veranstaltung via Livestream auf Facebook übertragen. Hier gibt es sie auch noch zum Nachschauen:

Die Bundeskanzlerin im Gespräch: Ausbildung in der PandemieJetzt live: Bundeskanzlerin Merkel trifft sich zum Bürgerdialog mit Azubis und AusbilderInnen aus ganz Deutschland.Posted by Bundesregierung on Thursday, November 12, 2020 Bundesregierung, Facebook

Noch drei Bürgerdialoge sollen folgen

Bei den kommenden drei Terminen sollen dann andere Bevölkerungsgruppen zum Zug kommen: Es würden ein Bürgerdialog zum Komplex Pflege mit Pflegebedürftigen, pflegenden Angehörigen und Pflegekräften folgen sowie je eine Veranstaltung mit Polizistinnen und Polizisten sowie mit Studentinnen und Studenten, sagte Seibert. Bei dem Format solle es darum gehen, wie sich Ausbildung, Pflege, Polizeidienst oder Studium in Folge der Pandemie verändert hätten.