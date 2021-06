Ab Mitte Juni soll man sich in Impfzentren, Praxen und vielen Apotheken den digitalen Impf-Nachweis ausstellen lassen können – auch wenn man bereits geimpft ist. Wie einfach das geht, erfahrt ihr hier.

Am Montag (14. Juni) soll es endlich soweit sein: Ihr könnt den digitalen Impfausweis bekommen. Ab dann soll man sich in vielen Apotheken den digitalen Nachweis einer vollständigen Impfung nachträglich ausstellen lassen können, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände am Dienstag in Berlin mitteilte.

Digitaler Impfpass wird von Apotheken nachträglich ausgestellt

Welche Apotheken das genau sind und ob die Apotheke eurer Wahl dabei ist, erfahrt ihr bald auf der Seite des Deutschen Apothekerverbandes – dort müsst ihr einfach eure Postleitzahl eingeben.

Im Moment zeigt die Suche noch an, welche Apotheken Schnelltests anbieten. Ab Montag soll dann die neue Funktion hinzukommen, berichtet die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA).

Die „CovPass“-App gibt es in Kürze im App-Store

Bereits zuvor soll die freiwillige Anwendung namens „CovPass“ nach Angaben aus dem Bundesgesundheitsministerium für alle Interessenten in den App-Stores für Smartphones zur Verfügung stehen.

Für vollständig Geimpfte – derzeit rund ein Fünftel der deutschen Bevölkerung heißt es dann: keine Tests mehr und auch keinen gelben Impfpass, der ohnehin nicht besonders fälschungssicher ist – Handy vorzeigen genügt.

Nachweis-App ist getestet – EU-Parlament spielt auch mit

Die Apothekenlösung ist dabei vor allem für diejenigen interessant, die bereits geimpft sind, aber bis jetzt nur den gelben Impfpass haben. Die können sich die digitale Bestätigung nachträglich in der Apotheke abholen.

Wer noch keinen Impftermin hat oder bald zum Impfen angemeldet ist, soll den Nachweis dann gleich an Ort und Stelle bekommen: beim Arzt oder in den Impfzentren. Vor dem bundesweiten Start hatte es da bereits einen Testlauf gegeben.

Digitaler Impfpass auch von EU-Parlament unterstützt

Die EU-Länder und das EU-Parlament hatten sich kürzlich auf Details eines europaweiten Zertifikats geeinigt, mit dem man Impfungen, Tests und überstandene Covid-19-Erkrankungen nachweisen kann. Am Mittwoch billigten die Abgeordneten die entsprechenden Details. Damit das Zertifikat wirklich kommen kann, müssen auch die Mitgliedsstaaten noch formell zustimmen.