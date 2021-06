Seine Impfung gegen das Coronavirus wird man weit häufiger nachweisen müssen als die gegen Mumps, Masern oder Röteln. Deshalb soll das auch digital gehen. Wir klären die wichtigsten Fragen.

Den digitalen Impfpass (Covpass-App) kann man sich kostenlos aus dem App-Store von Apple, dem Play-Store von Google und der App-Gallery von Huawei herunterladen. Die Covpass-App wird unterstützt ab iOS-Version 12.0 und Android-Version 6.0.

Wer sich in Zukunft gegen Corona impfen lässt, soll dabei ein Impfzertifikat mit einem QR-Code erhalten. Dieser wird in der Arztpraxis oder in einem Impfzentrum generiert. Er lässt sich mit der Covpass-App abscannen und kann dann bei Bedarf vorgezeigt werden. Die App zeigt den vollständigen Impfschutz 14 Tage nach der letzten benötigten Impfung an.

Als Gegenstück gibt es eine App namens Covpass-Check. Damit kann an Flughäfen, in der Gastronomie und an anderen Orten, wo es nötig ist, der QR-Code aus deiner Covpass-App abgescannt und geprüft werden. Zusätzlich muss man auch noch seinen Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument vorlegen, damit klar ist, dass es der eigene Impfnachweis ist.

Eine Internetverbindung muss übrigens nicht bestehen, um den QR-Code vorzuzeigen.

Digitaler Impfpass: Software ab heute, Zertifikat ab Montag

Nein, der sogenannte Data-Matrix-Code auf den kleinen Aufklebern im Impfbuch lässt sich nicht abscannen. Er enthält lediglich Impfstoff und Chargennummer.

Gegebenenfalls kann man in dem Fall ein Corona-Impfzertifikat von der Arztpraxis oder dem Impfzentrum erhalten, wo die Impfung vorgenommen wurde. Die Impfzentren und Arztpraxen sind jedoch nicht dazu verpflichtet, Impfzertifikate auszustellen – ebenso wenig wie Apotheken, wo man ab Montag auch einen solchen QR-Code erhalten können soll, und zwar gegen Vorlage eines Impfnachweises (14 Tage nach der zweiten Impfung) und eines Personalausweises. Das Angebot wird es also erst nach und nach und nicht flächendeckend geben.

Wie Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Donnerstag mitgeteilt hat, werden entsprechende Impfzertifikate mit QR-Codes von den Bundesländern in nächster Zeit aber auch postalisch zugestellt.

Grundsätzlich hat man zwei Möglichkeiten des digitalen Corona-Impfnachweises: entweder über die neue Covpass-App oder über die Corona-Warn-App (mit dem Update auf Version 2.3.2), in die man auch schon Testergebnisse einpflegen kann. Wenn man möchte, kann man den Nachweis auch in beiden Apps eintragen.

In der Corona-Warn-App lässt sich allerdings nur der Impfnachweis für eine Person hinterlegen. Die Covpass-App bietet die Möglichkeit, neben dem eigenen auch die digitalen Nachweise für Kinder und/oder Partner abzuspeichern.

Ist die Corona-Impfung für Kinder sinnvoll?

Der digitale Impfnachweis ist momentan nur für die Impfung gegen das Coronavirus ausgelegt.

Der digitale Impfnachweis kann in Deutschland, aber auch im EU-Ausland als Nachweis für die Corona-Impfung gelten, wenn der jeweilige EU-Mitgliedstaat digitale Nachweise zulässt.

Über die geltenden Corona-Maßnahmen und Einreisebeschränkungen für die EU-Länder informiert die Webseite reopen.europa.eu.

Unbeschwertes Reisen im Sommer durch neues EU-Impfzertifikat?

Ein verlorenes oder geklautes Handy ist zwar echt ärgerlich – um den Corona-Impfnachweis musst du dir da aber am wenigsten Sorgen machen. Der QR-Code auf dem ausgedruckten Impfzertifikat lässt sich beliebig oft abscannen. Installiere also einfach auf dem neuen Handy wieder die Covpass-App (oder die Corona-Warn-App) und scanne den QR-Code noch einmal ein.

Auch falls du mehrere mobile Geräte benutzt, zum Beispiel ein privates und ein Geschäftshandy, kannst du problemlos auf beiden die Covpass-App nutzen – sofern es dein Arbeitgeber zulässt.

Wenn du den digitalen Impfpass nutzt, musst du den alten Impfpass nicht mehr überall mit hinnehmen. Da er aber auch alle bisherigen anderen Impfungen enthält und als analoges Backup für den Corona-Impfnachweis dient, solltest du ihn auf gar keinen Fall wegwerfen!

Nein, es handelt sich dabei um ein rein freiwilliges und ergänzendes Angebot. Der Impfnachweis ist ebenso analog möglich über das gelbe Impfbuch oder das ausgedruckte Corona-Impfzertifikat für die vollständige Impfung.

Es gibt kein zentrales Impfregister. Bei der Erstellung des Corona-Impfzertifikats werden die Daten einmalig durch die Impfstelle erhoben und zur Signierung an das Robert-Koch-Institut (RKI) übermittelt. Die Daten werden dort sofort wieder gelöscht.

Der mit der Covpass- oder Corona-Warn-App abgescannte QR-Code wird lokal, also nur auf dem eigenen Gerät, gespeichert. Nach dem Scannen des Codes mit der Covpass-Check-App sind nur die nötigsten Informationen zu sehen: Impfstatus, Name, Vorname und Geburtsdatum der geimpften Person.

In der Covpass-App selbst werden alle wichtigen Informationen zum Corona-Impfschutz gespeichert: Name, Vorname, Geburtsdatum, Krankheit (gegen die geimpft wird), Impfstoff, Produkt, Hersteller, Dosennummer, Gesamtdosen, Impfdatum, Land und Aussteller des technischen Zertifikates sowie die einzigartige Identifikationsnummer für das Zertifikat (kurz UVCI).

Gefälschte Impfpässe werden über Telegram in ganz Deutschland verkauft

Nur autorisierte Personen dürfen den digitalen Impfnachweis erstellen. Er ist kryptographisch vor Veränderungen geschützt. Bei der Überprüfung des Corona-Impfstatus muss man ergänzend ein Ausweisdokument vorlegen.