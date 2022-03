Seit in der Ukraine Krieg herrscht, werden viele Waren und Dienstleistungen teurer. Bei Aldi zum Beispiel sind das 400 Produkte – und die anderen Discounter ziehen nach.

Strom, Sprit und Erdgas – Energie ist in den letzten Wochen fast unerschwinglich teuer geworden. Jetzt stehen auch bei vielen Lebensmitteln steigende Preise an. Der Discounter Aldi hat diese Woche mitgeteilt, dass er die höheren Preise der Hersteller wegen der Corona-Krise und des Ukraine-Krieges an die Kunden weitergebe, hat die Lebensmittel Zeitung geschrieben.

Das hat die Bundesregierung wegen der hohen Energiepreise vor

Insgesamt sind nach Recherchen des Fachblatts etwa 400 Artikel betroffen. Eine derartige Preisehöhungswelle habe es seit Jahren nicht mehr geben. Aldi hat die Preiserhöhungen grundsätzlich bestätigt. „ Dort, wo sich die Kosten im Einkauf durch die derzeitige Marktsituation verändern, müssen auch wir die Verkaufspreise erhöhen “, sagte ein Unternehmenssprecher.

Nachrichten 18.3.2022 Ifo-Experte: In welche Richtung werden sich die Lebensmittelpreise entwickeln? Dauer 2:02 min

Discounter kämpfen mit gestiegenen Kosten

Der Discounter kämpfe schon seit Monaten mit einer sehr schwierigen Marktlage. Man stünde vor Herausforderungen der internationalen Seefracht, der Omikron-Welle, dem weltweiten Mangel an Laster-Fahrern und den gestiegenen Kosten für Energie und Rohstoffe. Durch den Ukrainekrieg habe sich die Situation noch einmal verschärft.

Das alles führe dazu, dass viele Produkte im Einkauf teurer geworden seien. Es gehöre zum Discountermodell, dass Aldi die Preise wieder senke, wenn die Waren im Einkauf wieder billiger würden. Genauso würden die Produkte teurer, wenn sie teurer eingekauft würden. „ Wir möchten darauf verweisen, dass sich unsere Margen durch diesen Schritt nicht verändern “, sagte der Sprecher.

Baden-Württemberg bereitet Messehallen für Flüchtlinge vor

Bei Aldi: Einzelne Produkte bis zu einem Euro teurer

Wieviel teurer die einzelnen Produkte bei Aldi geworden sind, hänge von der Ware ab, schreibt die Lebensmittel Zeitung. Mal gehe es um zehn Cent, andere Artikel würden gleich um einen Euro teurer. Besonders auffällig sei der Preisanstieg bei Kaffee. Aber auch Drogerieartikel, Backwaren, Waschmittel, salzige Snacks und Tiefkühlprodukte seien teurer geworden.

Sascha Möhrle vom Ifo-Institut erklärt, dass beispielsweise Obst, nicht extrem teurer wird. Die Preissteigerung liege dort bei etwa zwei Prozent. Bei Fleisch hingegen könnten die Preise sehr viel stärker steigen, meint Möhrle.

Aldi ist mit dem Preisanstieg nicht alleine. Auch andere Lebensmittelhändler in Deutschland müssen ihre Preise erhöhen. Laut Lebensmittel Zeitung hat Lidl schon nachgezogen. Die Nachrichtenagentur AFP hat unter anderem auch bei Edeka und Rewe nachgefragt – aber noch keine Antwort bekommen.

Hohe Spritpreise: Wer profitiert davon?

Steigende Lebensmittelpreise: Kann die Politik etwas tun?

Das Ifo-Institut rät von allgemeinen Rabatten wie dem Tankrabatt, der derzeit diskutiert wird, oder allgemeinen Steuersenkungen ab, erklärt Möhrle. Vielmehr sollte es zielgenaue Maßnahmen für einkommensschwache Haushalte geben. Beispielsweise die Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes, meint der Experte. Denn damit würde man denen helfen, die es wirklich am härtesten trifft.