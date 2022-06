Mogelpackung: So tricksen die Discounter gerade mit den Preisen

Die Preise in Deutschland ziehen weiter kräftig an. Trotzdem versprechen Discounter, billig zu bleiben. Das geht aber nur mit Tricks, für die wir draufzahlen. So schützt ihr euch davor!