Sollen in Deutschland alle Corona-Beschränkungen fallen? Der Kassenärztechef hat einen „Freedom Day“ im Oktober vorgeschlagen. Viele Politiker widersprechen – vor allem, weil noch zu wenige Menschen geimpft sind.

Großbritannien hat es vorgemacht: Mit dem „Freedom Day“ im Juli sind alle Corona-Beschränkungen aufgehoben worden. Dadurch habe es zwar mehr Infektionen gegeben, sagt Kassenärztechef Andreas Gassen. Aber das Gesundheitssystem sei auch nicht kollabiert.

Gassen hat deshalb für Deutschland die Aufhebung aller Corona-Beschränkungen zum 30. Oktober gefordert. „Nach den Erfahrungen aus Großbritannien sollten wir auch den Mut haben zu machen, was auf der Insel geklappt hat“ , sagte er der Neuen Osnabrücker Zeitung und forderte eine klare Ansage der Politik. Schließlich sei das deutsche Gesundheitssystem deutlich leistungsfähiger als das britische.

Ansonsten würde sich Deutschland endlos weiter durch die Pandemie schleppen, so der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Für die Umsetzung eines „Freedom Days“ hält Gassen eine Impfquote von 70 Prozent für ausreichend, „da die Risikogruppen schon jetzt weitgehend durchgeimpft sind“ . Die Quote könne bis Ende Oktober erreicht werden. Derzeit sind in Deutschland knapp 63 Prozent der Bevölkerung vollständig geimpft.

Lauterbach: Vorschlag ist „riskant und nicht durchhaltbar“

SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach wies Gassens Forderung scharf zurück: Er halte den Ansatz für unvertretbar, „einfach mal auszutesten, was unser Gesundheitssystem aushält, wie viele Patienten auch intensiv behandelt werden können“ , sagte Lauterbach der Neuen Osnabrücker Zeitung. Auch sei die Hoffnung „unrealistisch“ , durch die Ankündigung eines „Freedom Days“ die Menschen zum Impfen motivieren zu wollen.

Entscheidend für Lockerungen sei nicht das Datum, sondern die Impfquote. Deshalb schlug Lauterbach vor, bei einer Quote von 85 Prozent der erwachsenen Bevölkerung könne es zu wesentlichen Lockerungen kommen. So habe es beispielsweise Dänemark vorgemacht. Alles andere nannte Lauterbach „riskant und nicht durchhaltbar“ .

Dahmen: Kassenärzte sollen sich um Impfung kümmern

Der Grünen-Gesundheitsexperte Janosch Dahmen widersprach Gassen ebenfalls. „Jetzt so zu tun, als sei die Pandemie ein Privatvergnügen und Ungeimpfte letztlich selbst dran Schuld und wir könnten uns jetzt von allen Schutzmaßnahmen verabschieden, das halte ich für zynisch“ , sagte Dahmen dem Sender NDR Info.

Auch Dahmen hält die Impfquote noch für zu niedrig und geht erst von Lockerungen aus, wenn mehr als 80 Prozent der Bevölkerung eine Impfung hätten. „Es wäre gut, wenn die Kassenärztliche Vereinigung sich hier auf das Impfen konzentriert, hier mehr Tempo macht“ , riet Dahmen.

