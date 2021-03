Nach heftiger Kritik wurde die Bund-Länder-Entscheidung zum Oster-Lockdown jetzt gekippt: Kanzlerin Merkel hat entschieden, die geplante Osterruhe doch zu stoppen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Länderchefs haben sich am Vormittag nochmal kurzfristig in einer Schalte über die Bund-Länder-Beschlüsse beraten. Der Grund: Von allen Seite hatte es heftige Kritik an den Beschlüssen von Dienstag gehagelt – vor allem die sogenannte Osterruhe für Gründonnerstag und Karsamstag war offenbar ein Problem.

Merkel hat entschieden: Osterruhe wird gestoppt

Jetzt erklärte Kanzlerin Merkel, sie habe entschieden, die Verordnungen zu Osterruhe nicht auf den Weg zu bringen, sondern zu stoppen. Das melden mehrere Nachrichten-Agenturen laut Informationen aus Teilnehmer-Kreisen.