Er hatte im Vorfeld eine „große Ankündigung“ versprochen. Da blieb nicht viel Raum für Ratespiele, was er damit wohl meinen könnte. Trump wird wieder kandidieren.

Hunderte Anhänger feierten ihren Favoriten: Als Donald Trump am Podium in seinem Luxus-Anwesen Mar-a-Lago in Palm Beach (US-Bundesstaat Florida) stand, wurde er gefeiert wie in früheren Zeiten. „ Amerikas Comeback beginnt genau jetzt “, rief der 76-Jährige seinen Fans zu.

Das erinnert stark an seine Kampagne von 2016. Damals war der Slogan „Make America Great Again“. Die bekannt gewordenen roten Kappen mit ebendiesem Spruch, aber auch andere Fan-Artikel und Kleidungsstücke, auf die die abgekürzte Form MAGA gedruckt war, waren zahlreich im Publikum zu sehen. Trumps Mission ist offenbar noch nicht beendet:

Um Amerika wieder großartig und glorreich zu machen, verkünde ich heute Abend meine Kandidatur als Präsident der Vereinigten Staaten.

Nachrichten 16.11.2022 Trump: We will make America great again Dauer 0:55 min Donald Trump bei seiner Ansprache in Mar-a-Lago.

„Make America Great Again“ Teil 2

„ Vor zwei Jahren waren wir eine großartige Nation, und bald werden wir wieder eine großartige Nation sein “, versprach der Republikaner und spielte damit auf die Amtszeit des aktuellen US-Präsidenten Joe Biden an. Bei einem Auftritt vor zwei Monaten hatte er den Demokraten gar als „ Staatsfeind “ beschimpft.

Trump war mit seiner MAGA-Kampagne 2016 erfolgreich: Er gewann die Wahl und war von 2017 bis 2021 Präsident der USA. Im November 2020 verlor er die Präsidentschaftswahl gegen Biden. Eine Niederlage, die er bis heute nicht anerkennt.

„Ich will nicht, dass die Leute wissen, dass wir verloren haben“

Versauen die Midterms Trump die Kandidatur?

Trumps Ankündigung kommt eine Woche nach den Midterms, den Parlaments- und Gouverneurswahlen in den USA. Anders als erwartet, gab es dabei keinen Durchmarsch der Republikaner. Dafür wird Trump mitverantwortlich gemacht, der einige rechte Kandidaten unterstützt hatte. Das könnte seine Präsidentschaftskandidatur erschweren – denn er muss sich zuerst in parteiinternen Vorwahlen durchsetzen, um als der offizielle Kandidat für die Republikaner aufgestellt zu werden. Größter Rivale könnte hier Ron DeSantis werden, der mit einem deutlichen Ergebnis wieder zum Gouverneur von Florida gewählt wurde.