Sie liegt da wie ein unförmiges braunes Tier, sie hat Rekordmaße und ihre Besitzer werden von der Presse überrannt, denn jeder will sie sehen. Gestatten: „Doug“, die Riesenkartoffel.

„Was um alles in der Welt ist das denn?“ soll „Dougs“ Papa gesagt haben, als er beim Jäten im Garten zufällig den Rekordfund aus der Erde holte. Eine Kartoffel so groß wie ein Basketball. Oder wie ein Jack Russell Terrier. Das Prachtexemplar, das gleich auf den Namen "Doug" getauft wurde, wiegt 7,9 Kilogramm.

Die Spatengabel war da plötzlich drin, und ich habe das Ding rausgezogen und dachte nur: Was um alles in der Welt ist das denn?

7,9 Kilogramm schwer ist eine Sensation. Denn die bisherige Rekordkartoffel aus Großbritannien lag bei nicht mal 5 Kilo und steht im Guinness Buch. Pah! Da kann „Doug“nur laut drüber lachen!

Die Kartoffeleltern haben ihren Spaß mit dem zugegeben etwas hässlichen Kind: „Wir haben ihm einen Hut aufgesetzt. Wir haben ihn auf Facebook gepostet, gehen mit ihm spazieren und geben ihm ein bisschen Sonnenschein“ , so seine Mutter Donna. „Es macht alles ein bisschen Spaß. Es ist erstaunlich, was die Leute unterhält.“

Der Papa von „Doug“, Colin Craig-Brown, geht mit der Riesenkartoffel im Garten spazieren. dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Donna Craig-Brown

Donna und Colin warten jetzt auf die Bestätigung, dass "Doug" die bisher größte Kartoffel im Guinness-Buch ablöst. Solange darf sie am Leben bleiben. Und dann? Dann soll aus der Kartoffel selbstgebrannter Wodka werden. Craig-Brown sagt: „Ich glaube, sie ist besser fürs Brauen als fürs Kauen.“

Noch wird „Doug“ rumgetragen, aber bald machen die Besitzer Whiskey aus ihm... dpa Bildfunk picture alliance/dpa/AP | Donna Craig-Brown

Größte Kartoffel der Welt in Neuseeland war Zufallsfund

Lustig auch, dass es ein Zufallsfund war – Craig Brown und seine Frau Donna bauen schon länger keine Kartoffeln mehr an. Und da werden andere Rekordgemüsezüchter wahrscheinlich extrem neidisch sein. Denn Riesengemüse ist eine Wissenschaft an sich, so Gemüsebauer Peter Glazebrook erzählt, der gleich mehrere Rekorde aufgestellt hat, unter anderem mit einer 10-Kilo Karotte und einer 8-Kilo Zwiebel. Dazu hatte er ein Gewächshaus, künstliches Licht, extra-Kohlenstoffmonixid, die richtige Erde und viel, viel Zeit.

