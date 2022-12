Teile Dresdens waren zeitweise gesperrt. Die Polizei untersucht mehrere mögliche Tatorte.

Im Mittelpunkt des Einsatzes stand zum Schluss ein Einkaufszentrum in der Dresdner Innenstadt. Dort, in der Altmarktgalerie, hatte sich der deutsche Täter laut Polizei mit zwei Geiseln verschanzt.

Polizei: Dresdner Täter erliegt seinen Verletzungen

Um 12:40 Uhr kam dann die Meldung, die Geiselnahme sei beendet. Man habe zwei unverletzte Geiseln befreit – es habe sich um eine Angestellte und ein Kind gehandelt. Der Täter selbst sei schwer verletzt und nicht vernehmungsfähig. Am frühen Nachmittag teilte die Polizei mit, er sei an seinen Verletzungen gestorben. Ob er sie sich beigebracht hat oder bei der Festnahme verletzt wurde, war zunächst unklar.

Polizei findet tote Frau in Dresdner Vorort und sieht Zusammenhang zu Einsatz in der Innenstadt

MDR-Reporter Lukas Görlach berichtet aus Dresden:

Gegen Mittag hatte die Polizei mitgeteilt, sie habe in Dresden-Prohlis in einem Mehrfamilienhaus eine tote 72-jährige Frau gefunden. Das Tötungsdelikt stehe in Zusammenhang mit dem Einsatz in der Dresdner Innenstadt, teilte die Polizei am Samstag mit. Tatverdächtig sei der 40-jährige deutsche Sohn der Frau – offenbar auch der Geiselnehmer.

Schüsse bei Radio Dresden

Die Polizei untersucht auch einen dritten Tatort: In dem Bürogebäude Ammonhof, in dem auch der Sender Radio Dresden seinen Sitz hat, sollen am Samstagvormittag vor der Geiselnahme in der Altmarkt-Galerie Schüsse gefallen sein.

Der Mann habe versucht, eine Tür zu zerstören und einzudringen, sagte der Geschäftsführer des Senders, Tino Utassy, der Deutschen Presse-Agentur. Nachdem es ihm nicht gelungen sei, in die Räume zu gelangen, habe er durch ein Loch in der Tür geschossen.