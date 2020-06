Vom Autokino übers Brötchen holen bis zum eher unerfreulichen Coronavirus-Test – in der Krise werden viele Angebote in Drive-Ins umgewandelt. Nun auch ein Zirkus in Mannheim.

Was sonst ein großer Parkplatz in Mannheim ist, wurde am Pfingstwochenende zum Zirkusgelände – aber mit einer Besonderheit: Die Zirkus-Besucher setzten sich nicht rund um die Manege, sondern fuhren mit ihrem Auto durch das Angebot hindurch. Laut den Veranstaltern der erste Drive-In-Zirkus in Deutschland.

Wie funktioniert Drive-In-Zirkus?

„Links und rechts von den Fahrzeugen wird es jede Menge Spaß und Staunen geben“, sagte zumindest Tilo Bender, Geschäftsführer des Kinder- und Jugendzirkus Paletti, der das Fest mit dem Mannheimer Stadtmarketing ausrichtete.

Und so funktionierte der Spaß zum Durchfahren: Familien passierten in ihren Autos verschiedene Attraktionen mit Clowns, Jongleuren, Einradfahrern, Seiltänzern und Trapez-Künstlern. Die Fahrt durch das Zirkusland dauerte etwa 20 Minuten. Eine Anmeldung war nicht nötig. Am Abend gab es schließlich Online-Workshops für Kinder, die Kunststücke ausprobieren wollten.

Akrobaten bespielen den Zirkus-Drive-In in Mannheim. dpa Bildfunk picture alliance/Uwe Anspach/dpa

Zirkus soll Familien mehr berücksichtigen

Das Ziel der Veranstalter: Die Interessen von Familien während der Corona-Krise mehr berücksichtigen. Bender sagte dazu, in Zeiten, in denen das weniger der Fall sei, werde Eltern und Kindern ein schönes gemeinsames und kostenloses Erlebnis geboten.

Wer steckt hinter der Aktion?

Der Zirkus Paletti in Mannheim ist 23 Jahre alt und hat derzeit 500 Mitglieder. Ursprünglich wurde der Kinder- und Jugendzirkus 1997 gegründet – als städtische Institution. Nach der Zugehörigkeit zum Stadtjugendamt Mannheim ist er seit 2004 ein eingetragener gemeinnütziger Verein und als Sportverein Mitglied im Badischen Sportbund und im Badischen Turnerbund.