In Bayern ist ein 52 Jahre alter Mann gestorben, nachdem er gepanschten Champagner getrunken hat. Jetzt weiß die Polizei, welche Drogen im Getränk waren.

Langsam kommt Licht in den mysteriösen Fall von gepanschtem Champagner in Bayern. Ein 52 Jahre alter Mann ist in der Nacht zu Sonntag gestorben, nachdem er und weitere Gäste in einem Restaurant aus einer Flasche getrunken hatten.

Jetzt ist klar: In der Champagnerflasche war die Droge Extasy – und zwar „ in erheblicher Konzentration “, teilte der Leitende Oberstaatsanwalt Gerd Schäfer mit. Wer die Drogen in die Flasche gekippt hat, ist aber nach wie vor nicht klar.

Weiden in Bayern: Drogen waren im Champagner

So viel weiß die Polizei mittlerweile: Am späten Samstagabend sollen sich mehrere Gäste im Alter zwischen 33 und 52 Jahren ein Getränk geteilt haben. Kurz nachdem die Gäste den Champagner getrunken hatten, seien bei allen erste Vergiftungserscheinungen aufgetreten.

Acht Betroffene wurden in ein Krankenhaus eingeliefert, ein 52 Jahre alter Mann aus dem Landkreis Schwandorf starb noch in der Nacht zum Sonntag. Ein Opfer konnte laut Polizei die Klinik mittlerweile wieder verlassen.

Drogen im Champagner: Polizei richtet Sonderermittlungsgruppe ein