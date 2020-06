Reproduktionszahl

Die Reproduktionszahl (oder: Ansteckungsrate) gibt an, wie viele Personen ein mit dem Virus Infizierter durchschnittlich ansteckt. Bevor die Maßnahmen zur Kontaktbeschränkung egriffen wurden, lag beim Coronavirus SARS-CoV-2 die Reproduktionsrate laut RKI bei etwa 3. Eine kranke Person steckte also drei gesunde an. Durch Kontaktverbote wurde die Reproduktionszahl auf unter eins gesenkt. Virologen halten eine Reproduktionsrate von unter eins für notwendig, um das Coronavirus weiter einzudämmen. Erst wenn jeder Infizierte weniger als eine andere Person ansteckt, sinkt auch die Anzahl der Infizierten.

