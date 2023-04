In Durmersheim bei Karlsruhe hat sich das Ordnungsamt zu Ostern etwas Besonderes einfallen lassen: Es hat Belohnungen fürs richtige Parken verteilt.

Normalerweise freut sich wohl niemand, wenn man zu seinem geparkten Auto kommt und ein Zettel am Scheibenwischer hängt. In der Karwoche hat das Ordnungsamt in Durmersheim Autofahrern aber eine Freude bereitet: Wer sich an die Parkregeln gehalten hatte, fand einen Lobzettel und eine Schokohasen-Überraschung an der Windschutzscheibe. Auf den Zetteln steht: „ Vielen Dank, dass Sie sich an die Straßenverkehrsordnung halten. “ Rund 300 Menschen aus Durmersheim hat das Ordnungsamt so eine Freude bereitet.

Aktion lief schon an Weihnachten gut

In Durmersheim kennt man solche positiven Botschaften schon. Zu Weihnachten war das Ordnungsamt bei geringen Parkverstößen nachgiebig mit Falschparkern. Die Aktion kam gut an:

Nachdem die Weihnachtsstrafzettelaktion so gut bei den Bürgerinnen und Bürgern ankam, haben wir uns dazu entschlossen, die Aktion etwas abgewandelt auch kurz vor Ostern durchzuführen.