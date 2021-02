Mitglieder der ecuadorianischen Gang „Los Choneros“ sind gerade mit Pistolen, Messern und Macheten aufeinander losgegangen – und das nicht auf den Straßen, sondern innerhalb mehrerer Knäste. Der Grund: Ihr Anführer wurde getötet, jetzt geht es um die Vorherrschaft in der Gruppe.

„Los Choneros“ – übersetzt etwa „die Leute aus der ecuadorianischen Region Chone“ – sind die mächtigste kriminelle Organisation Ecuadors. Die Bande verdient ihr Geld wie üblich mit Drogenhandel, Schutzgelderpressung und Auftragsmorden. Sie soll mit mexikanischen und kolumbianischen Verbrechersyndikaten zusammenarbeiten.

Im Dezember wurde ihr Chef, José Luis Zambrano, ermordet. Bekannt war er unter dem Spitznamen „Rasquiña“, zu deutsch der „Schaber“. Das führte in der Folge wohl zu einem Disput unter seinen Leutnants, wer der Nachfolger werden soll.

Ecuadors Regierung spricht von 75 toten Häftlingen

Am Dienstag gab es in mehreren ecuadorianischen Gefängnissen regelrechte Massaker, die bis zum Mittwoch anhielten. Oft gehen in süd- und mittelamerikanischen Gefängnissen Mitglieder verschiedener Banden aufeinander los. Meist kontrollieren sie die Haftanstalten sogar. Hier aber gehören alle Beteiligten zu „Los Choneros“.

Es herrscht Krieg hinter Gittern: Medien sprechen von über 60 Toten. Mindestens 75 Häftlinge seien bei den Kämpfen in den Strafanstalten in Guayaquil, Cuenca und Latacunga getötet worden, teilte die Regierung Ecuadors am Dienstag sogar mit.

Diese Aufnahmen zeigen angeblich den Versuch von Wachmannschaften in einem der Gefängnisse, einen Trakt mit Tränengas zurückzuerobern:

„Sie haben einen getötet – das habe ich gesehen“

Die Gewalt wird wohl von außen „munitioniert“: Nach Angaben der Gefängnisverwaltung hatte ein Justizvollzugsbeamter zuletzt Schusswaffen in das Gefängnis von Guayaquil geschmuggelt. Die Waffen waren allerdings eher für Anschläge auf Mitglieder rivalisierender Gruppen innerhalb der Gang gedacht.

„Ich bin gerade rausgekommen. Sie haben an die Türen geschlagen und geschrien“, erzählte eine Besucherin des Gefängnisses von Cuenca der Zeitung El Universo. „Sie haben einen getötet – das habe ich gesehen.“

Der Staat Ecuador kontrolliert bestenfalls die Gefängnistore

Im Moment scheint die Lage wieder ein bisschen unter Kontrolle zu sein. Militär ist aufmarschiert und erzwingt die Durchsuchung der Zellen. Ermittler fanden wie erwartet Schusswaffen, Macheten, Messer und Handys, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Schon in Deutschland sind Gefängnisse für viele ein schlimmer Ort. In vielen Strafanstalten Lateinamerikas sorgen die Sicherheitskräfte oft lediglich dafür, dass die Gefangenen überhaupt in den Haftanstalten bleiben. Innerhalb der Mauern bleiben sich die Häftlinge weitgehend selbst überlassen. Zahlreiche inhaftierte Gangbosse steuern die Geschäfte ihrer kriminellen Organisationen aus dem Gefängnis heraus.