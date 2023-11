Ein Mann und seine Frau haben sich auf einem Lufthansa-Flug so sehr in die Haare bekommen, dass der Mann bei einem außerplanmäßigen Stopp in Indien aus dem Flugzeug geworfen wurde.

Eigentlich hatten sich die etwa 500 Reisenden an Bord des Lufthansa-Airbus A380-800 auf ihren Urlaub in Thailand gefreut – aber es kam alles ganz anders. Flug LH772 von München nach Bangkok musste außerplanmäßig in Indien zwischenlanden – weil ein Passagier völlig ausgerastet ist, berichtet die Times of India.

Die Lufthansa hat bestätigt, dass das Flugzeug in Neu-Delhi gelandet ist. Grund dafür sei „ unbotmäßiges Verhalten eines Passagiers “ gewesen, „ das die Sicherheit und Unversehrtheit an Bord hätte gefährden können “. Unbotmäßiges Verhalten bedeutet so viel wie rebellisch oder unzivilisiert. In Neu-Delhi sei der Mann den Behörden übergeben worden.

Zoff im Flieger: Das ist an Bord der Lufthansa-Maschine passiert Ein Airbus musste in Neu-Delhi außerplanmäßig zwischenlanden, weil ein Passagier ausgerastet ist.

Mann rastet in Flugzeug aus: Was passiert ist

Es waren wohl wilde Szenen an Bord. Nach einem Streit des deutschen Mannes und seiner thailändischen Ehefrau muss die Situation völlig eskaliert sein. Der Mann habe die Frau angeschrien, sie mit Lebensmitteln beworfen und soll versucht haben, eine Decke mit einem Feuerzeug anzuzünden.

Weil er sich auch noch ausgezogen, sein Handy zertrümmert und die Anweisungen des Personals nicht befolgt habe, hätten die Piloten eine Sicherheitslandung in Pakistan machen wollen. Dort hätten sie aber keine Freigabe bekommen.

Nachdem die Frau den Flugbegleitern gesagt hatte, dass sie Angst vor ihrem Mann habe und er noch gebrüllt haben soll „ ich bringe euch alle um “, sei die Maschine schließlich im indischen Neu-Delhi zwischengelandet. Soldaten hätten den Mann aus dem Flugzeug begleitet, berichtet die indische Nachrichtenagentur ANI.

Ehemann nach Streit wohl auf dem Weg nach Thailand

Demnach musste der streitlustige Ehemann wieder nach Deutschland zurückfliegen. Unsere Kollegen aus dem ARD-Studio Neu-Delhi berichten allerdings, der Mann sei – nachdem er sich für sein Verhalten entschuldigt habe – in einer Air-India-Maschine weiter nach Bangkok geflogen.

Ob er sich dort mit seiner Frau zum Versöhnen trifft, oder ob der Streit in eine neue Runde geht, wird die Zeit zeigen. Noch ist keine Nachricht von einem heftigen Ehestreit in Bangkok nach außen gedrungen.