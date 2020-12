Monatelang haben Tierschützer und die Sängerin Cher dafür gekämpft – jetzt ist es endlich soweit: Der Elefant Kaavan wurde nach Kambodscha gebracht und soll jetzt endlich nicht mehr einsam sein.

Auf den Titel „Einsamster Elefant der Welt“ war Kaavan bestimmt nicht stolz. Viele bezeichneten ihn so, weil er laut Tierschützorganisation Vier Pfoten über 30 Jahre (teilweise sogar an Ketten) in Gefangenschaft gelebt haben soll. Kaavan kam als einjähriger Elefant nach Pakistan. Er war ein Geschenk der Regierung Sri Lankas an den ehemaligen Diktator und General Zia ul-Haq. Bis vor einigen Jahren lebte der Elefant Kaavan mit seiner Elefantenpartnerin Saheli zusammen. Die Elefantendame starb allerdings 2012 und seitdem ist Kaavan ganz allein in seinem Gehege.

Was hat Sängerin Cher mit Kaavan zu tun?

Tierschützer versuchen seit Jahren, Kaavan zu befreien. Unter anderem durch Petitioenen, die die Freilassung des Elefanten fordern. Besondere Unterstützung erhielten die Tierschützer von der Pop-Ikone Cher. Zusammen starteten sie die Kampagne #SaveKaavan. Cher hat außerdem die geplante Reise von Kaavan in sein neues Zuhause mitfinanziert. Etwa eine Viertelmillion Euro kostete der Flug in das Tierschutzgebiet in Kambodscha der Organisation Vier Pfoten zufolge. Den Rest der Reise zahlte die Organisation selbst.

Gericht entscheidet: Kaavan soll frei sein

Im Mai ordnete ein Gericht in Islamabad nach jahrelangem Kampf der Tierschützer Kaavans Freilassung an und beauftragte die Behörden, ein geeignetes, neues Zuhause zu suchen. Und sie haben eins gefunden: Im Wildlife Sanctuary in Kambodscha soll Kaavan ab jetzt leben. Monatelang haben die Tierschützer den Elefanten auf die komplizierte Reise vorbereitet. Er musste zum Beispiel an einen maßgefertigten Transportkäfig gewöhnt werden:

Kaavan wurde am Tag des Fluges von Sängerin Cher in Pakistan verabschiedet und direkt in Kambodscha wieder begrüßt. Die Reise sei ohne jede Zwischenfälle verlaufen, berichtete der Veterinär Amir Khali von der Tierschutzorganisation Vier Pfoten.

Das Cambodia Wildlife Sanctuary wird das neue Zuhause von Kavaan

Das Cambodia Wildlife Sanctuary ist ein Naturschutzgebiet in Kambodscha. Seit Wochen liefen dort die Vorbereitungen für den Elefanten. Erstmal soll er in einem kleineren Gehege untergebracht werden, um sich an seine neue Umgebung zu gewöhnen. Später soll sich Kaavan in dem Schutzgebiet frei bewegen können.

Neue Familie für Kaavan

Nicht nur an die Umgebung muss sich Kaavan gewöhnen, auch an seine neue Familie: Drei Elefantenkühe namens Diploh, Arun Reah und Sarai Mia leben bald mit ihm zusammen.