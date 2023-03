Für die Fans von Eintracht Frankfurt ist es ein Schlag: Sie dürfen nicht zum Achtelfinal-Rückspiel nach Neapel. Auch für den SC Freiburg gibt es eine Sperre. Hier die Gründe.

Zwei Hammer-Spiele stehen an: das Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League von Eintracht Frankfurt beim SSC Neapel am 15. März und das Europa-Leauge-Achtelfinale des SC Freiburg bei Juventus Turin am 9. März. Doch viele Fans, die eigentlich mit nach Italien fahren wollten, werden sich die Spiele im Fernsehen anschauen oder im Livesteam bei SWR3 anhören müssen.

Neapel darf keine Karten an Eintracht-Fans verkaufen

Das italienische Innenministerium hat dem SSC Neapel per Verfügung verboten, Eintrittskarten an Fans von Eintracht Frankfurt zu verkaufen.

Die Eintracht wurde gestern am späten Abend von der UEFA darüber informiert, dass das italienische Innenministerium eine Verfügung gegen @sscnapoli erlassen wird, wonach dem Verein der Verkauf von Gästetickets für das Achtelfinalrückspiel untersagt ist.https://t.co/d99c5boAuo

Grund für dieses Verbot sind Sicherheitsbedenken. Nach dem Hinspiel in Frankfurt, das die Eintracht mit 0:2 verloren hatte, war es zu brutalen Ausschreitungen gekommen. Gewaltbereite Fans von beiden Teams lieferten sich Schlägereien, es gab Verletzte und Festnahmen.

In Frankfurt ist man entsetzt über die Entscheidung der italienischen Behörden. Der Verein sieht aber keine Möglichkeit, um dagegen Einspruch zu erheben.

Das ist ein erstmaliger und einmaliger Vorgang im europäischen Fußball und ein trauriger Tag. Die Einflussnahme auf den Wettbewerb durch die Argumentation Sicherheitslage ist in unseren Augen eine Wettbewerbsverzerrung.

Frankfurt-Fan: Kein Verständnis für Neapel-Entscheidung

SWR3-Reporter und Eintracht-Fan Sascha Kaub ist auch alles andere als begeistert von dieser Entscheidung. Er hat die Reise nach Neapel schon geplant und muss jetzt alles stornieren – soweit überhaupt möglich. Überhaupt hat er als friedlicher Fan kein Verständnis dafür, dass niemand zum Champions-League-Rückspiel nach Italien fahren darf.

Nachrichten 7.3.2023 Buuh! So reagiert Eintracht-Fan Sascha Kaub auf das Stadion-Verbot Dauer 1:34 min SWR3-Reporter und Eintracht-Fan Sascha Kaub ist auch alles andere als begeistert von dieser Entscheidung der italienischen Behörden.

Und auch aus der Bundesliga gibt es Kritik. Die Fan-Abteilung des BVB schreibt auf Twitter: „Fußball ohne (Gäste)Fans ist undenkbar!“

Der Fußball lebt durch seine Fans im Stadion, Gästefans sind ein unverhandelbarer Bestandteil der Stadionkultur. Die Verbände und Heimvereine müssen sich zukünftig dafür einsetzen, dass Gästefans nicht kollektiv ausgesperrt werden.Fußball ohne (Gäste)Fans ist undenkbar! #sscsge https://t.co/jh60BYidDD

Für Sportjournalist Christopher Michel vom hr ist die Entscheidung auf Fußballerebene ein Skandal, möglicherweise wurde „die Büchse der Pandora“ geöffnet.

Eine exakte Einordnung zu der Causa Neapel folgt noch von mir. Aber diese Entscheidung des italienischen Innenministeriums ist auf Fußballerebene ein Skandal, damit wurde möglicherweise "die Büchse der Pandora" geöffnet #SSCSGE #Eintracht @SPORT1 https://t.co/52qjarqjFE

Turin sperrt Fans des SC Freiburg vom Europa-League-Spiel aus

Und auch der SC Freiburg muss zum Europa-Leauge-Achtelfinale gegen Juventus Turin mit weniger Fans als erhofft anreisen. Der Grund: Freiburger Fans sollen sich vor dem Rückspiel kurzfristig Mitglied im italienischen Verein geworden sein, um über diesen Umweg an Karten kommen zu können. Juventus Turin hat am Montag bekannt gegeben, dass auf diese Weise erworbene Tickets mit sofortiger Wirkung storniert werden. Im Artikel von SWR Sport bekommt ihr noch mehr Infos zu der Entscheidung:

Christian Streich lässt keinen Profi zuhause

Was aber die Mannschaft des SC Freiburg betrifft, die fährt in voller Besetzung nach Italien. Freiburgs Trainer Christian Streich hat angekündigt, er lässt keinen Profi beim größten internationalen Spiel der Vereinshistorie zuhause!

Und für die, die das Spiel am Donnerstag in Stadion-Atmosphäre in Freiburg schauen wollen, öffnet der Verein die Osttribüne im Europa-Park Stadion und zeigt die Partie auf Großbildleinwand.