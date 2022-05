Die Eintracht Frankfurt hat den zweiten internationalen Titel der Vereinsgeschichte geholt – 42 Jahre nach dem Gewinn des UEFA-Pokals. Die Reaktionen darauf: wild.

Fußball-Bundesligist Eintracht triumphiert im Elfmeterschießen: Im Finale der Europa League am Mittwochabend in Sevilla siegt sie mit 5:4 gegen die Glasgow Rangers:

THIS!!!!!! #SGEuropa #Sevilljaaaaa https://t.co/wbolEX5DCI

Heroische Bilder mit Turban und heldenhafte Taten in der Verlängerung sowie im Elfmeterschießen: Die Führungsspieler Kevin Trapp und Sebastian Rode haben Eintracht Frankfurt maßgeblich zum Triumph in der Europa League geführt.

Besonders Eintracht-„Held“ Rode wurde relativ früh böse gefoult, hat aber trotzdem zu Ende gespielt:

Hauptsache das Ding geholt!!! Alles andere ist egal. 💪💥😉🏆 #SGE #SGEuropa @Eintracht https://t.co/iyCybFL70C

Grenzenloser Jubel nach Eintracht-Sieg in Sevilla

Das 5:4 gegen die Glasgow Rangers wird den Hessen noch lange in Erinnerung bleiben. Der knisternde und elektrisierende Coup von Sevilla beschert den Hessen auch die erstmalige Teilnahme an der Champions League. Hier Bilder vom Siegerjubel in Sevilla:

Das Netz feiert natürlich mit:

Auch der FC Bayern München – die Meister vom Dienst sozusagen – gratulieren:

WAS FÜR EIN KAMPF! 👊 Herzlichen Glückwunsch aus München zum Europa League-Titel! 🏆👏 https://t.co/mU2M88Qxm0

Sportliches Lob von den Borussen:

Wir haben mit euch mitgezittert. Glückwunsch, @Eintracht! Das habt ihr euch verdient 👏 #UELfinal #SGERFC https://t.co/UIRbqDqQEZ

Frankfurter Polizei nach Eintracht-Sieg: „Ein einziges Scherbenmeer“

In Frankfurt selbst ging es in der Nacht heftig ab: In der Frankfurter Innenstadt kam es zu mehreren Auseinandersetzungen zwischen feiernden Fußballfans und der Polizei:

Unsere Einsatzkräfte werden in der #Berlinerstrasse mit Flaschen beworfen. #Frankfurt #FfM

„Es ist ein einziges Scherbenmeer“ , sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Unter anderem sei ein Funkwagen des ersten Polizeireviers von feiernden Menschen beschädigt worden, nachdem sie auf das Dach geklettert waren.

Viele Fans begingen den Eintracht-Sieg dagegen laut und ausgelassen auf den Straßen, aber ohne Gewalt.