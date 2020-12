Wir verreisen in Corona-Zeiten mit dem Kopf. Das Gefährt der Wahl ist das Buch. So können wir gedanklich die Segel hissen. Michael Palin schreibt über zwei Fahrten des Segelschiffs Erebus und über das größte Rätsel auf See. Jener Palin von der Komik-Truppe Monty Python. Der Mann kann auch anders, ist viel gereist, liebt Schiffe und das Meer, war sogar mal Vorsitzender der britischen „Royal Geographical Society“. mehr...