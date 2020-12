Die Schulen in Deutschland sollen um jeden Preis offen bleiben, während der Rest von Deutschland in einer Art Teil-Shutdown ist – so die Theorie, auf die sich die Kultusminister- und Ministerinnen größtenteils geeinigt hatten. In der Praxis sind allerdings viele Schulen bereits geschlossen, weil es dort Corona-Fälle gab.

Rund 300.000 Schüler und Schülerinnen in Deutschland – so viele von ihnen sind derzeit in Corona-Quarantäne. Das berichtet der Deutsche Lehrerverband. Damit hat sich die Zahl betroffenen Schülerinnen und Schüler in Deutschland laut einem Zeitungsbericht deutlich vervielfacht. Zum Vergleich: Ende September waren es demnach noch rund 50.000 gewesen.

Dazu kommt noch die Zahl der Lehrer und Lehrerinnen, die sich ebenfalls in Quarantäne befinden – derzeit rund 30.000. Das bestätigte der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Heinz-Peter Meidinger, einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. Die Folge: Immer mehr Schulen in Deutschland werden nach und nach komplett geschlossen. Meidinger hat für die aktuelle Situation auch gleich einen Begriff etabliert: den „Salami-Lockdown“.

Um Schulschließungen zu vermeiden, muss sich was ändern

Dass man um generelle Schulschließungen dennoch herumkommen könnte, daran glaubt Meidinger. In der Passauer Neuen Presse betonte er allerdings, dazu müssten allerdings die Vorsichtsmaßnahmen hochgefahren werden. Als Beispiele nannte der Verbandspräsident etwa die vorübergehende Wiedereinführung der Abstandsregel, was halbierte Klassen und Wechselbetrieb bedeute. Also etwa: eine Woche Unterricht zu Hause und eine Woche in Präsenz.

RP: Was sagt Stefanie Hubig dazu?

➡️ Weiter beim Präsenzunterricht bleiben: Stefanie Hubig (SPD), Kultusministerin von Rheinland-Pfalz, will allerdings so lange es geht beim Präsenzunterricht bleiben. Im SWR sagte sie, so habe es die Kultusministerkonferenz der Länder beschlossen und sie vertraue weiter darauf, dass das die richtige Entscheidung sei – wie sich auch andere frühere Entscheidungen der Runde als richtig erwiesen hätten. Dass man Entscheidungen nachsteuern und immer wieder überdenken müsse, wenn sich die Situation ändere, das habe man von Anfang an während der Krise getan und müsse man auch weiterhin tun.

➡️ Kinder lernen am besten in der Schule: Hubig verteidigte das Prinzip des Präsenzunterrichts mit dem Argument, man habe im Frühjahr gesehen, wie viele Nachtteile der Ausfall von Präsenzunterricht für Schülerinnen und Schüler, aber auch für Lehrer und Lehrerinnen und Eltern gebracht habe – Kindern sei es auch danach noch schwer gefallen, dem Unterrichtsstoff weiter zu folgen. Deshalb mache es für Hubig und ihre Kollegen einen Unterschied, ob man Schulen für Wochen oder Monate ganz oder teilweise schließe oder ob man in Kauf nimmt, eine oder zwei Wochen nicht in die Schule zu gehen und in dieser Zeit per Fernunterricht zu beschulen.

➡️ Wechselunterricht kein geeignetes Modell: Das Modell des Wechselunterrichts, wie ihn Meidinger vorschlägt, habe man zwar nie ausgeschlossen – in ersten Anläufen noch vor den Sommerferien hätten Schüler und Schülerinnen allerdings auch damit Probleme gehabt, dem Unterrichtsstoff zu folgen. Man habe einige von ihnen einfach nicht erreicht. Künftig stimme man sich weiter mit medizinischen Experten ab, was ein weiteres Vorgehen betrifft.

➡️ Weihanchtsferien müsssen normal und planbar sein: Den Vorschlag von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), die Weihnachtsferien zu verlängern, lehnt Hubig weiter ab.

BW: Und was meint Susanne Eisenmann?

➡️ Schulen müssen offen bleiben: Die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) sieht in der Zahl von rund 300.000 Schülern und Schülerinnen, die derzeit in Quarantäne sind, keinen „exorbitanten Anstieg“ oder „Grund zur Panik“ – angesichts der Tatsache, dass es in Deutschland rund 11 Millionen Schüler und Schülerinnen gebe, so Eisenmann im SWR. Die Forderung, Schulen komplett zu schließen, halte sie für völlig unangemessen.

➡️ Kein Wechselunterricht: Auch Eisenmann spricht sich gegen das Modell des Wechselunterrichtes aus – als man dieses zwischen Pfingsten und den Sommerferien in Baden-Württemberg ausprobiert habe, habe es viel Kritik daran gegeben, etwa von Eltern. Man habe sich deshalb bundesweit darauf verständigt, flächendeckend wenn möglich beim Präsenzunterricht zu bleiben – selbstverständlich unter „Pandemiebedingungen“. Wo es regional Fälle gebe, reagierten die Gesundheitsämter, so Eisenmann.

➡️ Zuständigkeit wird nicht an Gesundheitsämter abgewälzt: Dem Vorwurf einiger Kritiker, man reagiere immer erst hinterher und habe Präventivmaßnahmen aufgegeben, tritt Eisenmann entschlossen entgegen – sie rate von solch einer „Panikmache“ ab, sagte sie. Die Gesundheitsämter seien ihrerseits schon immer dann zuständig gewesen, wenn ein Infektionsgeschehen auftritt – und zwar nicht nur im Bezug auf Schulen. Das sei kein neuer Vorgang und da drücke sich auch niemand.

➡️ Weihnachtsferien könnten um einige Tage verlängert werden: Dem Vorschlag, die Weihnachtsferien zu verlängern, war Eisenmann nicht ganz abgeneigt – allerdings betonte sie, dass es sich dabei ohnehin nur um ein paar wenige Tage handeln würde. Das seien verschiebliche Ferientage, die Schulen für solche Zwecke einsetzen könnten.