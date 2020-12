Tausende Menschen in Russland haben nach einem Eissturm weder Strom noch Heizung. Der Sturm war schon vergangene Woche über den Südosten des Landes gefegt und noch immer wird repariert.

Rund zehn Tage nach dem Eissturm ist die Lage vor allem auf der russischen Insel Russki nahe der Großstadt Wladiwostok am Pazifik immer noch angespannt. Laut Behörden laufen die Reparaturarbeiten zwar auf Hochdruck – noch haben aber Tausende Menschen weder Strom noch Heizung.

Menschen werden mit warmen Mahlzeiten versorgt

Laut dem zuständige Minister Alexej Tschekunkow sind momentan rund 4.000 Menschen in der Region Primorje ohne Strom. Zu Spitzenzeiten seien 180.000 Menschen betroffen gewesen. Zudem waren zeitweise Tausende Menschen ohne Heizung.

In Wladiwostok wurden am Samstag minus vier Grad Außentemperatur gemessen. Um den Menschen zu helfen, werden viele Bewohner der betroffenen Gebiete mit Wasser und warmem Mahlzeiten versorgt.

Nach Sturm in kalter, dunkler Wohnung aufgewacht

In der Region war in der vergangenen Woche gefrorener Regen niedergegangen. Viele wachten in kalten, dunklen Wohnungen auf. Auf Bäumen und Autos lag eine dicke Eisschicht. Viele Stromleitungen rissen unter der Last.

In Wladiwostok beteiligten sich am Samstag Tausende Menschen freiwillig an Aufräumarbeiten und befreiten etwa Wege von Eis. Und es gibt noch eine gute Nachricht: Laut den Behörden sollen viele der betroffenen Dörfer noch an diesem Wochenende wieder mit Strom versorgt werden.

