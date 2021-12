Millionen Menschen in Spanien fiebern heute wieder gespannt vor den Fernsehern mit. Sie sind live dabei, wenn bei „El Gordo“ die Losnummern gezogen werden.

Die Lotterie „Sorteo de Navidad“ ist in Spanien Kult. Millionen Menschen hoffen jedes Jahr zwei Tage vor Weihnachten auf das große Geld.

Wer will kann auch aus Deutschland bei der Ziehung zuschauen: im Livestream in der Mediathek der öffentlich-rechtlichen Rundfunkgesellschaft Spaniens, RTVE.

Rund 2,4 Milliarden Euro sind dieses Jahr bei der Weihnachtslotterie in Spanien im Topf. Der Hauptgewinn, genannt „El Gordo“ (der Dicke), beträgt vier Millionen Euro für ein ganzes Los. Er wird 172 Mal ausgezahlt, weil jede einzelne der 100.000 Losnummern ebenso oft verkauft wurde. An den Hauptgewinn „El Gordo“ kommt man also nicht mit einem Teillos.

„El Gordo“ gilt als älteste Tombola der Welt

Die spanische Weihnachtslotterie gibt es seit mehr als 200 Jahren. Sie gilt als die älteste und wegen der ausgespielten Gesamtsumme auch als die größte Tombola der Welt.

Es gibt zwei Lostrommeln. In der ersten, größeren Trommel sind 100.000 Holzkugeln mit den Losnummern, in der zweiten gut 1800 Holzkugeln mit den Gewinnsummen. Bei der Ziehung fallen immer gleichzeitig zwei Kugeln aus den beiden Trommeln in eine Glasschale.

Kinder singen die Gewinnzahlen vor

Die Zahlen werden singend von Schülerinnen und Schülern des Madrider Internats San Ildefonso vorgetragen – die Kinder gelten als Glücksbringer. Bis alle Preise vergeben sind, dauert es drei bis vier Stunden.

Spanische Weihnachtslotterie auch in Deutschland?

Der Kauf von Papierlosen der spanischen Weihnachtslotterie war bis vor einigen Jahren nur in Verkaufsstellen in Spanien möglich. Wer von Deutschland aus teilnehmen möchte, kann sein Los aber auch online kaufen. Das ist mittlerweile bei einigen lizensierten Anbietern möglich.