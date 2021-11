Selbst im Elefantenland Indien sind die Menschen verblüfft: Ein indischer Elefant steht vor einem ziemlich hohen Hindernis – und wälzt sich einfach darüber.

Während im ägyptischen Assuan zuletzt Skorpione großen Ärger gemacht haben, sind es in Indien Elefanten, die der Zivilisation hin und wieder in die Quere kommen – oder umgekehrt natürlich.

Wie jetzt im im südindischen Bundesstaat Karnataka: Dort hat am Dienstag ein knapp zwei Meter hoher Stahlzaun einen Elefanten am Weiterkommen gehindert. Keine Chance? Seht selbst, was der Elefant macht:

Speechless 😶 #elephants https://t.co/6S1WJqEkZS

Elefant auf dem Zaun wird Hunderttausende Male geklickt

„Sprachlos“ schreibt die Twitterin, die das Video oben gepostet hat. Sie ist Beamtin im Umweltinisterium von Tamil Nadu, einem Nachbarstaat von Karnataka.

So wie ihr geht es vielen in Indien. Wie sich das viele Tonnen schwere scheinbar mühelos über den Zaun wälzt und die scheinbar unlösbare Aufgabe löst, hat alle erstaunt. Dabei ist man in Indien den Umgang mit Elefanten einigermaßen gewohnt. Manchen sind die Tiere sogar heilig: