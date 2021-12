Es muss schnell gehen, es ist voll, es wird hektisch: Am Bahnhof im niedersächsischen Bad Bentheim kommt es dann beim Einsteigen zum Schreckensszenario. Aber: Es wird eine Weihnachtsgeschichte daraus.

Was eine Aufregung: Eine Dreijährige ist ist während einer Reise im Bahnhof von Bad Bentheim von ihrer Familie getrennt worden – und blieb alleine auf dem Bahnsteig zurück. Laut Bundespolizei übersahen die Eltern das Mädchen beim Einsteigen in einen Regionalzug, weil es hektisch wurde. Die Familie musste wohl mehrere Geschwister sowie Gepäck in die Bahn bringen, und dabei bleib die kleine Tochter draußen stehen – aber der Zug fuhr ab.

Das verängstigte Mädchen muss nicht lange frieren

Das Mädchen, allein am Bahnsteig, fiel einem Mitarbeiter eines Reisebüros auf. Er kümmerte sich um das verängstigte Kind und informierte die Bundespolizei.

Schon währenddessen kam ein Anruf aus dem Zug, in dem die verzweifelten Eltern saßen und Alarm geschlagen hatten. Anstatt im Zug fuhr das Mädchen dann mit der Bundespolizisten im Streifenwagen zur nächsten Haltestelle des Zugs. Da wartete die erleichterte Familie – ein Happy End, wie es in keinem Weihnachtsfilm besser hätte sein können!