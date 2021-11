Eigentlich wollten sich die Gäste im Pub nur eine Oasis-Coverband anschauen – jetzt sind die Musiker, Gäste und die Wirtin schon seit drei Tagen von der Außenwelt abgeschnitten.

Die Yorkshire Dales sind bekannt für ihr rauhes Wetter – und werden jetzt wegen eines Oasis-Coverband-Konzertes noch viel bekannter. Vor allem das kleine Pub Tan Hill Inn im Ort Richmond. Hier sitzen seit Freitagabend 61 Menschen fest – sie sind eingeschneit und können das Pub nicht verlassen.

Schnee und Wind haben dafür gesorgt, dass die Straße zu der Kneipe nicht passierbar ist und die Gäste auch nicht mehr aus dem Pub wegkommen. Wann die Straße wieder freigeräumt wird, steht noch nicht fest, sagte Wirtin Nicola Townsend der BBC.

https://www.facebook.com/tanhillinn/photos/4027368397362725

Herbststurm legte Teile Großbritanniens lahm

Der Herbststurm Arwen hatte am Wochenende auch in anderen Landesteilen Großbritanniens für Verkehrschaos gesorgt. Zwischen Leeds und Newcastle steckten am Wochenende 120 Lastwagen in einem Schneesturm fest. Zehntausende Haushalte waren zeitweise ohne Strom.

Die eingeschneiten Gäste in den Yorkshire Dales lassen sich vom miesen Wetter aber nicht die Laune verderben: Sie vertreiben sich die Zeit mit Karaoke, Pub-Quiz und Brettspielen, sagte Townsend der BBC. Viele von ihnen hatten sowieso ein Zimmer für die Nacht auf Samstag gebucht. Andere schliefen teils auf Sofas oder auf Matratzen auf dem Boden.

Gäste im Tan Hill Inn sind gut versorgt

Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: „ Wir haben eine Menge zu essen “, sagte Townsend dem Sender ITV in einem anderen Interview. „ Es klingt ein bisschen wie ein Klischee, aber die Leute kamen als Fremde und werden als Freunden wieder gehen. “

Eine Frau soll sogar gesagt haben, dass sie gar nicht mehr gehen will. Eine Familie mit einem Baby ist mittlerweile mit Spezialfahrzeugen evakuiert worden. Alle anderen müssen weiter im Pub ausharren. Abends wird getrunken, tagsüber ausgenüchtert, denn den Alkoholausschank habe sie auf die Zeit nach drei Uhr nachmittags beschränkt, sagte Wirtin Townsend.

Pub postet Schnee-Bilder bei Facebook

Das Wetter hat aus Englands höchstgelegenen Pub eine kleine Berühmtheit gemacht – das Tan Hill Inn postet auf Facebook fleißig die Artikel von vielen Medien, die über die Eingeschneiten berichten. Das Pub hat aber auch Fotos gepostet, auf denen zu sehen ist, wie sich der Schnee vor dem Gebäude auftürmt.

https://www.facebook.com/tanhillinn/photos/4026634574102774

Aber auch auf dem Parkplatz sind Schneeberge zu sehen – unter den Schneemassen sind die Autos der Gäste begraben.

https://www.facebook.com/tanhillinn/photos/4026634604102771

Werbespot erzählt die Geschichte, die gerade passiert

Das Tan Hill Inn ist in Großbritannien öfter in den Medien – weil das Pub als höchst gelegene Kneipe immer mal wieder in Werbespots zu sehen ist. Ein Spot handelt von einer Gruppe von Besuchern, die eingeschneit werden und dann unfreiwillig eine schöne Zeit miteinander verbringen. Besser kann ein Drehbuch in der Realität nicht laufen…