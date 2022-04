Zwei Radioreporter des Hessischen Rundfunks (hr) sind in London beim Spiel von West Ham gegen Frankfurt von Fußballfans verprügelt worden – und zwar live während des Spiels beim Kommentieren. Die beiden sind geschockt.

„ Wir wurden relativ früh nach dem 1:0 von Eintracht Frankfurt von West-Ham-Fans mit Faustschlägen in den Nacken und gegen den Hinterkopf und Rücken attackiert. Der Auslöser war, dass wir schlicht und ergreifend unseren Job gemacht haben. “ Das schreiben die beiden hr-Radioreporter Philipp Hofmeister und Tim Brockmeier

Beim Europa-League-Halbfinalspiel hätten sie das Spiel und auch das Tor der Eintracht emotional kommentiert. Das hätte den West-Ham-Fans, die direkt hinter ihnen saßen, nicht gefallen. Nach ein paar Diskussionen habe sich das Ganze beruhigt. Doch später hagelte es ein zweites Mal Schläge.

Nach dem Ausgleich: West-Ham-Fans attackieren hr-Reporter erneut

Nach dem Ausgleichstor in der 21. Minute griffen die englischen Fans die beiden Reporter erneut an. „ Vor allem Tim bekam es ab. Er verlor se in Headset und sein Mikrofon “, schreibt Hofmeister in dem Bericht.

Die beiden versuchen weiter zu kommentieren, ringen aber mit der Fassung. „ So etwas habe ich noch nicht erlebt “, sagte Brockmeier kurz später. „ Wir sind geschockt. “

Diverses 29.4.2022 Attacke auf ARD-Reporter während Live-Sendung Dauer 0:58 min

Den Bundesliga-Stream gibt es kostenlos in der SWR3 App

West Ham gegen Frankfurt: Reporter setzten sich in Halbzeitpause um

In der Halbzeitpause und ein paar Verbal-Attacken später konnten sich die beiden hr-Journalisten dann auf die Haupt-Pressetribüne setzen. Mitarbeiterinnen von West Ham hatten ihnen dabei geholfen.

Mental war das danach schwierig. Aber es geht uns den Umständen entsprechend gut.

Nach dem Spiel seien sie vom Sicherheitspersonal des Vereins aus dem Stadion in eine Art Lounge geführt worden. Zur eigenen Sicherheit sei ihnen nahegelegt worden, das Stadion nicht zeitnah zu verlassen, berichten die beiden. Allerdings hätten sich sowohl der Pressechef von West Ham als auch englische Reporterkollegen bei ihnen entschuldigt. Körperlich ernsthaft verletzt wurden die beiden Reporter bei den Übergriffen wohl nicht.

Tribüne stürzt ein: Niederländische Fans feiern einfach weiter

Hessischer Rundfunk fordert Konsequenzen nach Angriff auf Journalisten

Der Hessische Rundfunk hat die Übergriffe auf seine beiden Reporter scharf kritisiert. „ Ein Fußballstadion ist kein rechtsfreier Raum “, sagte hr-Programmdirektorin Gabriele Holzner am Freitag. Man erwarte vom gastgebenden Verein, dass dieser Bedingungen schaffe, in denen Reporter ihren Job ohne Angst vor Übergriffen machen könnten.

Von West Ham selbst heißt es: „ Wir sind uns des Vorfalls bewusst und werden daran arbeiten, die Täter zu identifizieren “. Die Schläger sollten, sobald sie gefunden würden, eine unbefristete Sperre erhalten und auch nicht mehr ins Stadion oder mit dem Club reisen dürfen, hieß es.

Das Spiel endete übrigens mit einem 2:1-Sieg von Eintracht Frankfurt.