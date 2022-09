Viele Menschen im Grenzgebiet von Deutschland, Frankreich und der Schweiz haben das Erdbeben am Samstagabend gespürt. Mehrere Messstationen haben es aufgezeichnet.

Südlich von Freiburg war das Beben am stärksten zu spüren. Aber auch noch viele Kilometer davon entfernt haben Menschen die Erdstöße mitbekommen - zum Beispiel in Weil am Rhein. In der katholischen Kirche der Stadt fand gerade ein Gottesdienst statt, als das Beben losging. Einige Besucher wollten bereits aus der Kirche laufen, doch das Erdbeben war schnell wieder vorbei.

In der Umfrage könnt ihr anhören, wie die Leute in Weil am Rhein das Erdbeben erlebt haben:

Nachrichten 11.9.2022 Erdbeben: Umfrage in Weil am Rhein Dauer 0:44 min

Messstationen registrieren Erdbeben mit Stärke von mindestens 4,6

Der Erdbebendienst der Uni Zürich bestätigte das Beben. Es hatte demnach eine Stärke von 4,7 auf der Richterskala gehabt. Der Erbebendienst Südwest registrierte eine Stärke von 4,6. Das Epizentrum lag in der Nähe der elsässischen Stadt Mulhouse in etwa acht Kilometern Tiefe. Das Beben ereignete sich kurz vor 18 Uhr am Samstagabend. Es war unter anderem auch in Tübingen und bis weit in die Schweiz wahrnehmbar.

Ein zweites Beben folgte neun Minuten danach. Es war wesentlich schwächer und hatte nur eine Stärke von 2,5. Das Epizentrum lag dabei bei Efringen-Kirchen in der Nähe von Lörrach.

Erdbeben bei Tübingen: Warum es im Zollernalbkreis öfter rumpelt

Erbeben: bisher keine Schäden

Kurz nach dem ersten Beben gab es viele Anrufe bei der Polizei in Freiburg. Ein Sprecher des Polizeipräsidiums sagte am Abend, dass bislang keine Schäden festgestellt wurden.

Erdbebendienste haben am Samstagnachmittag starke Ausschläge in der Region um Lörrach verzeichnet. Schäden gibt es nach derzeitigem Stand nicht.Posted by SWR Aktuell on Saturday, September 10, 2022

Auf Twitter berichten viele, wie sie das Beben erlebt haben:

Eben hatten wir hier einen kräftigen Rumms und das Haus hat kurz gewackelt. #Erdbeben https://t.co/TkjPoc8G5g

Ich glaube das war gerade ein Erdbeben. Mein Sofa hat sich bewegt. Noch nie erlebt sowas?!

Uhm, Ernst gemeint... Kann's sein, dass im Raum südliches Rheinhessen gerade ein kleines Erdbeben war? Unser ganzes Haus hat gewackelt. LKWs oder so spüren wir hier oben im 6. Stock normal nicht.