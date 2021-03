Ein starkes Erdbeben hat Mittel- und Nordgriechenland erschüttert. Griechische Seismologen gaben die Stärke von 6,2 an. Rettungskräfte suchen nach Verletzten.

Zuletzt hatte in Kroatien mehrmals die Erde gebebt – am Mittwochmittag gab es ein starkes Erdbeben in Griechenland.

Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe der Stadt Larisa, etwa 200 Kilometer nordwestlich von Athen. Das Europäisch-Mediterrane Seismologische Zentrum (EMSC) gibt die Stärke mit 6,2 auf der Richterskala an. Das Beben war auch in Athen und in mehreren Nachbarländern wie in Albanien, Nordmazedonien, Kosovo und Montenegro zu spüren.

Tausende Einwohner fliehen nach dem Erdbeben auf die Straße

Nach dem Beben seien Tausende Einwohner auf die Straßen gerannt. Ein alter Mann, der in einem zusammengestürzten Haus eingeschlossen war, konnte befreit werden, berichten die Behörden. Vertreter der Regierung seien unterwegs in die Region.

Die Einwohner der Stadt Larisa wurden aufgefordert, zunächst nicht in ihre Häuser zurückzukehren. Auch, weil es in der Folge bereits zu weiteren Nachbeben gekommen ist.

Über Verletzte oder Tote gibt es momentan keine Berichte, Rettungskräfte durchsuchen aber in den zerstörten Häuser nach Verschütteten. Nahe der Stadt Larisa wurde eine Schule beschädigt und ein Kirchturm stürzte ein. Das Beben soll auch einige Erdrutsche ausgelöst haben.