Der Juni bringt uns nicht nur sonnige Tage, sondern auch ein astronomisches Highlight: den Erdbeermond. Aber was steckt eigentlich hinter diesem Namen? Und warum wirkt der Mond manchmal größer, als er ist? Wir haben die Antworten!

Die Bezeichnung Erdbeermond kommt ursprünglich aus Nordamerika und bezieht sich auf die Erntezeit der Erdbeeren, die im Juni ihren Höhepunkt erreicht. Der Name hat allerdings nichts mit der möglichen Färbung zu tun. Die kann durch Partikel in der Atmosphäre zustande kommen.

Auch bei uns ist dieser Name passend, denn im Juni sind die süßen Früchte auch bei uns reif. Aktuell bekommt ihr sie zu einem günstigen Preis:

Wann und wo ist der Erdbeermond zu sehen?

Am Dienstagabend zeigte sich der Mond ab etwa 22:30 Uhr im Südwesten, erklärte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg. Besonders am 11. Juni, also heute Abend gibt es noch einmal die Chance ihn zu sehen. Wer draußen sitzt, sollte den Blick Richtung Ost richten.

So schön sah der Erdbeermond am Dienstagabend aus:

Gute Nachrichten für alle, die den Mond in der Nacht auf Mittwoch wegen der Wolken nicht sehen konnten oder verpasst haben: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) geht in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einem klaren Nachthimmel aus. Die Chancen, den Erdbeermond gut zu sehen, stehen dann deutlich besser.

So könnt ihr den Mond gut fotografieren!

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Warum wirkt der Erdbeermond so groß?

Wenn der Vollmond kurz nach seinem Aufgang knapp über dem Horizont steht, erscheint er besonders groß. Doch das ist eine optische Täuschung! Der Grund: Am Horizont hat das menschliche Auge Vergleichsmöglichkeiten, etwa mit Gebäuden, Bäumen oder anderen Landschaftsmerkmalen. Sobald der Mond höher am Himmel steht, fehlt dieser Bezug – und er wirkt kleiner.

Die Farbe des Erdbeermondes

Obwohl der Name „Erdbeermond“ anderes vermuten lässt, wird der Mond am Mittwoch nicht knallrot leuchten. Er könnte jedoch einen leicht blassroten Schimmer haben – ein Effekt, der durch die Erdatmosphäre entsteht. Wenn das Wetter mitspielt, ist dieser Anblick ein echtes Highlight für Hobbyastronomen und Romantiker.

Auch ein Highlight ist unser SWR3 Whatsapp-Kanal. So kannst du dabei sein:

Ihr hab den Erdbeermond gesehen? Egal ob ihr ihn mit einer professionellen Kamera festgehalten habt oder einfach mit dem Smartphone: Wir möchten eure Perspektive sehen! Per Whatsapp oder Signal an die 07221 20 11!

Signal- und WhatsApp-Nummer direkt ins Studio: 07221-2011