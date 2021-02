Nach tagelangen Regenfällen hat es in Schopfheim im Kreis Lörrach einen Erdrutsch gegeben. Für die Bewohner von vier Häusern sieht es jetzt schlecht aus.

Am Dienstagvormittag hatte sich in dem Wohngebiet ein knapp 40 Meter langer Hang um etwa vier Meter abgesenkt. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon, aber vier Einfamilienhäuser stehen jetzt sozusagen direkt am Abgrund.

Vor allem um ein Haus machen sich die Experten Sorgen. Dort sind Teile des Rasens, der Terrasse und ganze Gebüsche weggerutscht, ein Teil des Fundaments steht in der Luft. Das Haus könnte instabil werden und abstürzen.

Schneeschmelze und Dauerregen Grund für Hangrutsch

Erste Risse in der Erde waren laut eines Geoingenieurs vor Ort bereits am Wochenende sichtbar. Polizei und Technisches Hilfswerk gehen davon aus, dass tagelanger Dauerregen und die Schneeschmelze den Hang so aufgeweicht haben, dass er abgerutscht ist.

Sicherungsarbeiten sind schwierig

Die Bewohner der Häuser mussten ihre Wohnungen vorsorglich verlassen. Die Sicherungsarbeiten sind schwierig. Der Boden ist zu weich, um größere Hilfsfahrzeuge oder Geräte darauf zu stellen. Den Ingenieuren bleibt daher erst einmal nur Abwarten.