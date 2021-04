Bei Kestert im Rhein-Lahn-Kreis sind am Wochenende gut 1.500 Kubikmeter Gestein nach einem Erdrutsch weggesprengt worden. Jetzt muss der Hang gesichert werden.

Gleich zweimal mussten die Sprengmeister am Wochenende nahe der Loreley anrücken: Am Samstag und am Sonntag sprengten sie in Kestert Geröll aus einer Felswand. Das rutschte vor einer Woche ab und blockiert seitdem die rechtsrheinische Bahnstrecke und die B42 im Mittelrheintal.

Jetzt ist soweit alles in Ordnungm die Behörden vor Ort sind mit dem Ergebnis der Sprengungen zufrieden. Jetzt müssen die weggesprengten Felsteile abtransportiert werden. Dann kann die Bahn die Schienen an der Stelle prüfen und – wenn nötig – reparieren.

Abgerutschter Hang muss stabilisiert werden

Nach der Sprengung sollte der Hang geräumt und stabilisiert werden. Wie lange das nun alles insgesamt dauert und wann die Bahnstrecke und die Bundesstraße wieder für den Verkehr freigegeben werden können, ist noch offen.

Die rechtsrheinischen Gleise sind laut Deutscher Bahn Teil von Europas meistbefahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam. Im Moment werden die Güterzüge über die linksrheinische Strecke umgeleitet, für den Personenverkehr hat das private Bahnunternehmen Vias Ersatz eingerichtet.

Geologe: Ursache für Felsrutsch war Wasser

Laut dem Geologen Johannes Feuerbach ist im Oberen Mittelrheintal immer Wasser der Auslöser von Felsrutschen. Das Gebirge dort besteht aus Ton-Schiefern – also aus großen und kleinen Schieferplatten, in deren Zwischenräumen sich Wasser ansammelt.

Im Laufe von Jahrzehnten, Jahrhunderten und manchmal sogar Jahrtausenden werde das Gestein an diesen Stellen immer weicher. Frost beschleunige den Prozess zusätzlich. Irgendwann könne das weiche Schiefergestein das Gewicht nicht mehr tragen und es komme zu Felsrutschen.