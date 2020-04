Felder warten nicht, bis eine Krise vorbei ist und die Menschen sich wieder um sie kümmern können. Auf deutschen Landwirtschaftsflächen muss jetzt gesät und geerntet werden. Doch wegen des Virus fehlen die Helferinnen und Helfer dafür.

Es ist ein Brandbrief, den Politikerinnen und Politiker der Union an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geschrieben haben. Sie fordern, dass die Einreisebeschränkungen, die gerade wegen des Coronavirus gelten, für Saisonarbeitskräfte aus EU-Mitgliedsstaaten gelockert werden.

Bauernverband: Grundversorgung nicht gefährdet aber Lücken möglich

Denn: Diese Menschen fehlen gerade sehr, vor allem in der Landwirtschaft. In den kommenden Tagen müssen Bauern und Bäuerinnen entscheiden, welche Obst- und Gemüsesorten angesichts der Krise überhaupt noch angebaut und geerntet werden können. Es sei keine Zeit zu verlieren, heißt es laut dpa in dem Schreiben der Arbeitsgruppe Ernährung und Landwirtschaft der Union.

Das Einreiseverbot für Saisonarbeitskräfte müsse unverzüglich aufgehoben werden, heißt es in dem Brief, der auch an Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) und Innenminister Horst Seehofer (CSU) gerichtet ist. Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbandes sagt: „Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln ist nicht gefährdet, dennoch kann es durchaus bei verschiedenen Kulturen im Obst- und Gemüsebereich zu Versorgungslücken kommen.“

Obst-, Gemüse- und Weinbau betroffen

Spargel wird geerntet: Wegen der Coronavirus-Krise dürfen Saisonarbeitskräfte nun nicht mehr einreisen. picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance

Wegen der Coronavirus-Krise dürfen Saisonarbeitskräfte nun nicht mehr einreisen. Pro Jahr arbeiten dem Bauernverband zufolge normalerweise rund 300.000 Saisonarbeiter in den deutschen Agrarbetrieben. Der Einreisestopp treffe vor allem Obst-, Gemüse- und Weinbauern, aber auch größere Betriebe in der Tierhaltung „sehr hart“, sagte Rukwied. Der Einreisestopp müsse daher „so kurz wie möglich“ gehalten werden.

Die EU-Kommission hatte bereits empfohlen, Saisonarbeitskräfte für die Landwirtschaft bei der Einreise bevorzugt abzufertigen. Anordnen kann die EU das aber nicht. Fiebertests im Auto und die Einrichtung besonderer Fahrspuren an den Grenzen könnten gewährleisten, dass diese Arbeitskräfte die Betriebe „ohne weitere Berührung und ohne Zeitverlust erreichen können“. Möglicherweise könnten die Erntehelferinnen und -helfer auch noch am Arbeitsplatz auf das neuartige Coronavirus getestet werden.

Seehofer hatte das Einreiseverbot für Erntehilfskräfte vergangene Woche angeordnet. Am Dienstag gab es dazu ein Gespräch zwischen ihm und Klöckner, bei dem aber offenbar noch keine Entscheidung getroffen wurde.

Landwirt: Andere Situation mit Saisonarbeitskräften

Landwirt Felix Löscher sagte der ARD, er habe bereits 100 Bewerbungen von Menschen erhalten, die in der jetzigen Situation helfen möchten. Doch mit den Saisonarbeitskräften laufe es nun mal anders: „Unsere Saisonarbeitskräfte kommen zu uns auf den Hof, wohnen bei uns auf dem Hof und möchten gerne möglichst viel arbeiten. Das ist eine ganz andere Voraussetzung.“

Für die Beeren-, Obst- und Spargelhöfe sei die Situation überall ähnlich, bestätigt Jens Stechmann, Vorsitzender des Bundesausschusses Obst und Gemüse und Obstbauer aus dem alten Land. Für seinen Betrieb und seine Nachbarn habe er noch Hoffnung: Baumobst wie Äpfel und Birnen wird erst im Herbst geerntet. Felix Löscher muss aber jetzt schon um seine Ernte fürchten.

Innenministerium schlägt vor, anerkannte Geflüchtete einzusetzen

Das Bundesinnenministerium ist dafür, anerkannte Geflüchtete und Asylbewerberinnen und Asylbewerber mit einer Arbeitserlaubnis in der Landwirtschaft anzustellen. Außerdem überlegt die Bundesregierung, ob Menschen, die über die sogenannte Westbalkan-Regelung zum Arbeiten nach Deutschland gekommen waren und jetzt wegen der Coronavirus-Krise von Kurzarbeit oder Jobverlust betroffen sind, für die Ernte eingesetzt werden könnten. Von einer Arbeitserlaubnis für abgelehnte Asylbewerber aus sogenannten sicheren Herkunftsländern hält man im Innenministerium dagegen nichts.

Versorgungsengpässe bestünden laut dem Brief nicht. Doch die Weichen für das Angebot ab Sommer würden jetzt gestellt: